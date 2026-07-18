Pakistan và Kuwait đàm phán mở rộng hợp tác quốc phòng

Reuters mới đây cho biết Pakistan và Kuwait đang tiến hành các cuộc đàm phán về việc mở rộng hợp tác quốc phòng, trong đó Islamabad kỳ vọng nhận được các cam kết về đầu tư và hợp tác năng lượng từ Kuwait.

Đàm phán thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Pakistan và Kuwait. Ảnh: Newswires.

Theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán vẫn đang ở giai đoạn đầu và có thể chịu ảnh hưởng từ căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran. Nếu đạt được thỏa thuận, đây sẽ là bước mở rộng đáng kể so với hiệp định hợp tác quốc phòng mà hai nước ký năm 2023, chủ yếu tập trung vào huấn luyện và diễn tập quân sự.

Một quan chức Chính phủ Pakistan cho biết Kuwait mong muốn xây dựng khuôn khổ hợp tác tương tự hiệp ước phòng thủ mà Pakistan đã ký với Saudi Arabia. Theo đề xuất của Kuwait, thỏa thuận có thể bao gồm việc triển khai binh sĩ Pakistan, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái (UAV), hệ thống phòng không và các phương tiện hỗ trợ quân sự khác.

Tuy nhiên, một quan chức an ninh Pakistan khẳng định Islamabad hiện chưa xem xét khả năng triển khai lực lượng chiến đấu tới Kuwait. Theo nguồn tin này, Pakistan sẵn sàng thảo luận nhiều nội dung hợp tác quốc phòng, song việc điều động quân tác chiến không nằm trong kế hoạch ở thời điểm hiện nay.

Toàn cảnh thành phố Kuwait nhìn từ trên cao, ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters.

Một nguồn tin Trung Đông cũng xác nhận Kuwait đang trao đổi với Pakistan về hợp tác quốc phòng, trong đó có nội dung mua sắm thiết bị quân sự. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các cuộc đàm phán có dẫn tới một hiệp ước phòng thủ toàn diện hay không.

Theo Reuters, việc mở rộng hợp tác quốc phòng với Kuwait cũng có thể khiến vai trò trung gian của Pakistan trong quan hệ giữa Mỹ và Iran trở nên nhạy cảm hơn, nhất là khi Kuwait là một trong những quốc gia vùng Vịnh từng hứng chịu nhiều cuộc tấn công từ Iran trong năm nay.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Pakistan và các quốc gia vùng Vịnh đẩy mạnh tìm kiếm các cơ chế hợp tác an ninh mới. Với lực lượng quân đội quy mô lớn và năng lực sản xuất máy bay chiến đấu trong nước, Pakistan được nhiều nước trong khu vực coi là đối tác có thể bổ sung cho sự bảo đảm an ninh của Mỹ, trong bối cảnh niềm tin vào cam kết của Washington có dấu hiệu suy giảm.

Ngoài Kuwait, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia cũng đang xây dựng dự thảo một hiệp ước phòng thủ chung mới. Trong khi đó, Bahrain được cho là quan tâm tới một thỏa thuận tương tự, còn Jordan mong muốn mở rộng hợp tác với Islamabad trong lĩnh vực mua sắm vũ khí và huấn luyện quân sự.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.