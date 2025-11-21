Pakistan truy quét phiến quân gần biên giới Afghanistan

Quân đội Pakistan cho biết, Lực lượng an ninh nước này đã đột kích hai nơi ẩn náu của nhóm phiến quân Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) ở khu vực tây bắc gần biên giới Afghanistan, dẫn đến các cuộc đấu súng dữ dội khiến 23 tay súng thiệt mạng.

Lực lượng vũ trang Pakistan ở Khyber Pakhtunkhwa. Ảnh: Newsarenaindia.

Theo nguồn tin ngày 20/11 của quân đội Pakistan, những phần tử bị tiêu diệt thuộc lực lượng TTP hoặc các nhóm có liên kết với tổ chức này. Các cuộc đột kích diễn ra ở huyện Kurram thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, một điểm nóng của các hoạt động bạo lực xuyên biên giới đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Chiến dịch này diễn ra sau các cuộc truy quét đầu tuần tại miền tây bắc Pakistan, mà quân đội cho biết đã tiêu diệt 38 tay súng.

Không có thông tin chi tiết về thương vong phía quân đội Pakistan. Quân đội Pakistan xác định 23 tay súng bị tiêu diệt gồm các phần tử “Khawarij”, thuật ngữ mà chính quyền Pakistan dùng để chỉ các phần tử mà họ cáo buộc được Afghanistan và Ấn Độ hậu thuẫn bao gồm cả những người liên quan đến TTP bị cấm hoạt động - điều mà Kabul và New Delhi bác bỏ.

Cũng trong ngày 20/11, một quả bom cài ven đường nhằm vào xe cảnh sát đã khiến hai sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và bốn người bị thương tại quận Dera Ismail Khan ở tây bắc Pakistan. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm, trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành.

Nhóm phiến quân Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) ở khu vực tây bắc gần biên giới Afghanistan. Ảnh: Wionews

Taliban Pakistan - được biết đến với tên gọi Tehrik-e-Taliban Pakistan hoặc TTP là một nhóm riêng biệt nhưng có liên kết với lực lượng Taliban ở Afghanistan. Nhóm này trở nên táo bạo hơn kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan vào năm 2021.

Nhiều thủ lĩnh và tay súng TTP được cho là hoạt động từ các nơi ẩn náu bên kia biên giới Afghanistan, làm gia tăng căng thẳng giữa Islamabad và Kabul. Pakistan từ lâu đã thúc giục Kabul kiềm chế TTP.

Một lệnh ngừng bắn giữa Pakistan và Afghanistan nhìn chung vẫn được duy trì kể từ ngày 19/10, khi Qatar làm trung gian đạt được thỏa thuận sau khi hai bên đấu pháo tại các chốt biên giới.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang sau khi Pakistan tiến hành không kích lãnh thổ Afghanistan nhằm vào các tay súng bị Islamabad cáo buộc là đang ẩn náu tại đây. Kabul lên án các cuộc tấn công này là hành vi vi phạm chủ quyền và hai nước vẫn duy trì đóng các cửa khẩu chính dọc biên giới từ tháng trước khiến hàng trăm xe tải chở người tị nạn và hàng cứu trợ bị mắc kẹt.

Thanh Vân

Nguồn: AP