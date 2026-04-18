Pakistan: Thỏa thuận Mỹ - Iran hoàn tất 80%

Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran hiện đã “hoàn thành hơn 80%” và Pakistan mong muốn “chấm dứt vĩnh viễn” cuộc chiến này, Islamabad đồng thời kêu gọi Washington và Teheran cần thể hiện sự linh hoạt. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar được đưa ra tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya hôm 17/4.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya, Thổ Nhĩ Kì. Ảnh: Anadolu

Pakistan đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran sau khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 và đã đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao nhất giữa hai bên kể từ khi họ cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1979.

Phát biểu tại phiên họp cấp cao của diễn đàn Ngoại giao Antalya ở thành phố nghỉ dưỡng Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Pakistan Dar nói rằng: “Mục tiêu của Islamabad không phải là gia hạn lệnh ngừng bắn. Mục tiêu chính của chúng tôi là chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn” và đạt được thỏa thuận giữa các bên.

Về nỗ lực hòa giải đang diễn ra của Pakistan, ông Dar cho biết: “Hơn 80% công việc đã hoàn thành. Và chỉ còn một vài việc cả hai bên cần thể hiện sự linh hoạt.”

Tuyên bố của ông Dar được đưa ra khi Tehran hôm 17 tháng 4 tuyên bố eo biển Hormuz “hoàn toàn mở cửa” cho tàu thương mại lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Trước đó, Pakistan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 14 ngày giữa Mỹ và Iran vào ngày 8 tháng 4.

Trong khi đó, nói với hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra những nhận định đầy lạc quan. Ông tiết lộ đã có “một số tin khá tốt” về Iran, cho thấy sự lạc quan về các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Có khả năng Mỹ Iran sẽ gặp nhau tại Islamabad cuối tuần này và cuộc thương lượng đang tiến triển thuận lợi. Ông Trump cũng để ngỏ khả năng sẽ trực tiếp bay tới Islamabad để ký kết nếu một thỏa thuận toàn diện được thông qua

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước đi sau khi rời khỏi chuyên cơ Marine One trên bãi cỏ phía Nam khi trở về Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ, ngày 17 tháng 4 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Một nguồn tin từ Pakistan am hiểu về các nỗ lực hòa giải cho biết một cuộc gặp giữa Iran và Mỹ có thể dẫn đến một bản ghi nhớ ban đầu, tiếp theo là một thỏa thuận hòa bình toàn diện trong vòng 60 ngày.

Cũng chưa rõ Iran và Mỹ sẽ giải quyết chương trình hạt nhân của Tehran như thế nào, vốn là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán hòa bình, khi Iran bảo vệ quyền của mình đối với cái mà họ gọi là chương trình năng lượng hạt nhân dân sự. Trong khi ông Trump nói rằng Mỹ sẽ loại bỏ kho dự trữ uranium làm giàu của Iran.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, Anadolu