Pakistan pháo kích trả đũa, ít nhất 8 người Ấn Độ thiệt mạng

Một nguồn tin quốc phòng cấp cao của Ấn Độ cho biết cuộc pháo kích của quân đội Pakistan đã giết chết ít nhất 8 người Ấn Độ tại Đường kiểm soát ở Kashmir.

Khói bốc lên sau khi một quả đạn pháo rơi xuống quận Poonch thuộc vùng Jammu và Kashmir của Ấn Độ. Ảnh: AFP.

Quân đội Pakistan trước đó xác nhận đã pháo kích vào các vị trí ở Kashmir do Ấn Độ quản lý để đáp trả các cuộc không kích của Ấn Độ vào lãnh thổ của mình. Ấn Độ cáo buộc Pakistan đã nổ súng vô cớ qua Đường kiểm soát, biên giới trên thực tế phân chia Kashmir.

Theo Reuters, một phát ngôn viên quân đội Pakistan cho biết ít nhất 26 thường dân đã thiệt mạng và 46 người bị thương trong các cuộc tấn công của Ấn Độ vào Pakistan.

Ấn Độ cho biết các cuộc không kích của nước này nhằm vào các địa điểm “cơ sở hạ tầng khủng bố” của Lashkar-e-Tayyiba sau khi Pakistan không hành động chống lại các nhóm có trụ sở trên lãnh thổ của mình sau vụ thảm sát khách du lịch ở Kashmir do Ấn Độ quản lý vào tháng trước.

Ấn Độ cho biết “Chiến dịch Sindoor” kéo dài trong 25 phút từ 1 giờ 05 phút sáng đến 1 giờ 30 phút sáng giờ địa phương.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hoãn chuyến đi thăm Croatia, Hà Lan và Na Uy, một quan chức chính phủ cho biết.

Không có lý do chính thức nào được đưa ra cho việc hoãn chuyến đi, nhưng thông báo được đưa ra vài giờ sau khi New Delhi tiến hành các cuộc không kích vào Pakistan và vùng Kashmir do Pakistan quản lý.

Thủ tướng Ấn Độ chưa phát biểu công khai về hành động quân sự ở Pakistan.

TD