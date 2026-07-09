Pakistan phát hiện xác máy bay chở hàng mất tích

Lực lượng cứu hộ Pakistan đã tìm thấy xác một máy bay chở hàng Boeing trong chiến dịch tìm kiếm dưới biển sâu, khoảng 12 giờ sau khi chiếc máy bay mất liên lạc ngoài khơi thành phố Karachi. Hiện công tác tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Pakistan tiếp tục tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn sau vụ máy bay Boeing chở hàng rơi ngoài khơi thành phố Karachi. Ảnh: PAA.

Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan ngày 8/7 cho biết, xác chiếc Boeing 737 chở hàng của hãng K2 Airways được phát hiện cách cảng Ormara khoảng 98 km về phía Nam. Chiếc máy bay đang trên đường từ Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) đến Karachi.

Hải quân Pakistan và Cơ quan An ninh Hàng hải Pakistan đã huy động nhiều phương tiện trên không và trên biển để xác định vị trí máy bay gặp nạn, đồng thời cho biết chiến dịch tìm kiếm các thành viên phi hành đoàn vẫn đang tiếp tục.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác tìm kiếm chiếc máy bay chở hàng đã được cải hoán từ máy bay chở khách, có tuổi đời 27 năm. Chiếc máy bay mất liên lạc trên vùng biển Arab sau khi báo cáo gặp sự cố với hệ thống dẫn đường.

Hãng K2 Airways, đơn vị khai thác chuyến bay, cho biết phi hành đoàn gồm 5 người: hai phi công, hai kỹ sư và một nhân viên hỗ trợ. Đến nay, nhà chức trách vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về tình trạng của các thành viên phi hành đoàn, dù Thủ tướng Sharif đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình họ.

Theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24, chiếc máy bay có thể đã rơi xuống vùng biển phía Tây Nam Karachi sau khi liên tục thay đổi độ cao bất thường trước khi lao xuống với tốc độ lớn.

Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan cho biết nhiều lực lượng đã phối hợp triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn trên biển. Trong khi đó, K2 Airways khẳng định đang hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan cùng các cơ quan chức năng khác trong quá trình điều tra vụ việc.

Thúy Hà

Nguồn: Asianews