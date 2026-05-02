Pakistan hạ thủy tàu ngầm trang bị vũ khí “tối tân” do Trung Quốc chế tạo

Pakistan vừa hạ thủy chiếc đầu tiên trong số tám tàu ngầm lớp Hangor do Trung Quốc chế tạo, qua đó mở rộng lực lượng tác chiến dưới biển trong bối cảnh Islamabad tăng cường hợp tác quốc phòng với Bắc Kinh.

Tàu ngầm lớp Hangor là tàu tấn công chạy bằng động cơ diesel-điện, được trang bị hệ thống đẩy không phụ thuộc không khí (AIP), các hệ thống sonar hiện đại, cùng khả năng phóng cả ngư lôi và tên lửa hành trình. Ảnh: Quân đội Trung Quốc.

Tàu ngầm lớp Hangor được phát triển dựa trên thiết kế Type 039A của Trung Quốc, sử dụng động cơ diesel-điện với hệ thống đẩy không phụ thuộc không khí (AIP). Tàu có thể chở tối đa 38 thủy thủ và được trang bị ngư lôi cùng tên lửa chống hạm. Theo thỏa thuận ký năm 2015, ước tính trị giá khoảng 5 tỷ USD, bốn tàu sẽ được đóng tại Trung Quốc và bàn giao cho Pakistan, trong khi bốn chiếc còn lại sẽ được chế tạo trong nước.

Tổng thống Asif Ali Zardari và Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Naveed Ashraf đã tham dự sự kiện, cùng các quan chức cấp cao của hải quân Pakistan và Trung Quốc. Tổng thống Pakistan Zardari, mô tả việc đưa tàu ngầm vào biên chế là một “cột mốc lịch sử” trong quá trình hiện đại hóa Hải quân Pakistan. Ông cho rằng điều này khẳng định quyết tâm của Islamabad trong việc duy trì “thế trận phòng thủ vững chắc, cân bằng và đáng tin cậy”, đủ khả năng bảo vệ chủ quyền, lợi ích hàng hải và đảm bảo an ninh cho các tuyến huyết mạch kinh tế.

Trong khi đó, Đô đốc Ashraf nhận định rằng “những gián đoạn tại các điểm nghẽn hàng hải quan trọng ngày càng đe dọa thương mại toàn cầu và an ninh năng lượng” và việc duy trì trật tự hàng hải ổn định dựa trên luật lệ “đòi hỏi lực lượng hải quân có công nghệ tiên tiến”. Ông cho biết các tàu ngầm lớp Hangor, được trang bị vũ khí “tối tân”, cảm biến hiện đại và hệ thống động lực không phụ thuộc không khí (AIP), sẽ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì trật tự và ổn định trên biển trong khu vực.

Hải quân Pakistan tổ chức buổi lễ chính thức đưa vào biên chế tàu ngầm tấn công lớp Hangor đầu tiên. Ảnh: Hải quân Pakistan.

Xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc hiện ngày càng đóng vai trò quan trọng trong năng lực răn đe chiến lược của Pakistan. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Trung Quốc chiếm khoảng 81% lượng vũ khí nhập khẩu của Pakistan trong giai đoạn 2020–2024. Các dự án hợp tác liên doanh giữa hai nước bao gồm tàu ngầm lớp Hangor cũng như tiêm kích JF-17.

Thúy Hà

Nguồn: RT/SCMP