Pakistan điều động máy bay chiến đấu tới Saudi Arabia trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran còn mong manh

Pakistan đã triển khai máy bay chiến đấu và một số lực lượng hỗ trợ tới Saudi Arabia theo hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, trong bối cảnh nước này đồng thời đóng vai trò trung gian thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm hướng tới thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, các máy bay chiến đấu và máy bay hỗ trợ của Pakistan đã hạ cánh tại căn cứ không quân King Abdulaziz ở tỉnh miền Đông nước này. Đây được xem là lần triển khai quân sự rõ ràng đầu tiên của Pakistan kể từ khi hai bên ký hiệp ước phòng thủ chung vào tháng 9/2025.

Thỏa thuận này quy định hai bên coi bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào một nước là tấn công vào cả hai nước, qua đó nâng cấp đáng kể quan hệ quốc phòng vốn đã duy trì trong nhiều thập kỷ giữa Islamabad và Riyadh.

Việc triển khai diễn ra trong bối cảnh Pakistan đang tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt các cuộc xung đột kéo dài tại khu vực.

Các nguồn tin khu vực cho biết, động thái điều động lực lượng diễn ra sau một số vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng. Theo đó, đây được xem là bước đi nhằm trấn an Riyadh và khẳng định cam kết hỗ trợ an ninh của Islamabad.

Tiêm kích F-16 Block-52 được nhìn thấy trên đường băng trong khuôn khổ cuộc tập trận “Spears of Victory 2026” ngày 19/1. Ảnh:Tư liệu.

Tuy nhiên, một quan chức Pakistan khẳng định lực lượng được triển khai không nhằm mục đích tấn công bất kỳ bên nào, đồng thời nhấn mạnh động thái này không làm ảnh hưởng đến các nỗ lực trung gian ngoại giao mà Pakistan đang theo đuổi.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã khẳng định với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman rằng Islamabad sẽ “sát cánh cùng” Riyadh trong khuôn khổ hiệp ước phòng thủ chung. Trong khi đó, giới chức Saudi Arabia và quân đội Pakistan hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin triển khai lực lượng.

Giới phân tích nhận định việc điều động lần này mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, thể hiện thông điệp chính trị và cam kết an ninh của Pakistan đối với Saudi Arabia, đồng thời cho thấy nỗ lực duy trì cân bằng trong quan hệ với cả Riyadh và Tehran. Một số ý kiến cho rằng động thái này nhằm phát tín hiệu răn đe trong khuôn khổ hiệp ước phòng thủ, trong khi vẫn giữ không gian cho các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra giữa Mỹ và Iran.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, AL Jazeera