OPEC+ thông qua kế hoạch tiếp tục tăng sản lượng dầu mỏ khi xuất khẩu qua eo biển Hormuz dần phục hồi

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 5/7 đã nhất trí tiếp tục nâng mục tiêu sản lượng khai thác dầu từ tháng 8. Quyết định này sẽ bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường toàn cầu trong bối cảnh giá dầu giảm khi hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz từng bước được khôi phục.

OPEC+ thông qua kế hoạch tiếp tục tăng sản lượng dầu mỏ khi xuất khẩu qua eo biển Hormuz dần phục hồi. Ảnh: Reuters.

Theo tuyên bố được nhóm công bố ngày 5/7, tại cuộc họp trực tuyến, OPEC+ thống nhất nâng hạn ngạch sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày kể từ tháng 8, nối tiếp các đợt tăng với quy mô tương tự đã được thực hiện trong tháng 6 và tháng 7. Bảy thành viên chủ chốt của OPEC+, gồm các nước thuộc OPEC và các đối tác ngoài khối như Nga, đã nâng hạn ngạch khai thác gần 800.000 thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7. Tuy nhiên, mức tăng này phần lớn mới chỉ mang tính kế hoạch do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã khiến hoạt động vận chuyển tàu chở dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu dầu quan trọng trong OPEC+ như Saudi Arabia, Kuwait và Iraq.

Theo số liệu của OPEC, sản lượng của OPEC+ giảm xuống còn 33,13 triệu thùng/ngày trong tháng 5, từ mức 42,77 triệu thùng/ngày hồi tháng 2. Sản lượng bắt đầu phục hồi trong tháng 6 nhờ các nỗ lực của Mỹ nhằm hỗ trợ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và một số quốc gia OPEC+ khác tăng cường xuất khẩu dầu, song vẫn thấp hơn so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát.

Mặc dù nguồn cung vẫn chịu tác động bởi các yếu tố gián đoạn, giá dầu đã trở lại mức trước thời điểm xảy ra xung đột. Ảnh: Reuters.

Mặc dù nguồn cung vẫn chịu tác động bởi các yếu tố gián đoạn, giá dầu đã trở lại mức trước thời điểm xảy ra xung đột. Diễn biến này chịu ảnh hưởng từ nhu cầu nhập khẩu suy yếu của Trung Quốc, sản lượng xuất khẩu tăng từ các nhà sản xuất ngoài Trung Đông, cùng với việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) điều phối đợt xả kho dự trữ chiến lược toàn cầu với quy mô kỷ lục.

Bản ghi nhớ về sự đồng thuận giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt xung đột cũng góp phần củng cố niềm tin của giới giao dịch rằng nguồn cung dầu sẽ dần trở lại trạng thái bình thường.

Bên cạnh việc thống nhất mục tiêu sản lượng, OPEC+ cũng đang đối mặt với nhiều thách thức sau khi UAE rời liên minh và Iraq phát tín hiệu mong muốn được phân bổ hạn ngạch khai thác cao hơn.

OPEC+ hiện gồm 21 thành viên, trong đó có Iran. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chỉ có bảy quốc gia chủ chốt cùng với UAE trước khi nước này rút khỏi liên minh tham gia điều phối sản lượng hằng tháng.

Với quyết định tăng sản lượng từ tháng 8, nếu OPEC+ tiếp tục thông qua một đợt tăng có quy mô tương đương tại cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 2/8 để áp dụng từ tháng 9, nhóm này sẽ hoàn tất việc dỡ bỏ toàn bộ mức cắt giảm sản lượng được thống nhất từ năm 2023.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.