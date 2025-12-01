OPEC+ tạm đình chỉ kế hoạch tăng sản lượng dầu

Trong bối cảnh thị trường năng lượng đối mặt với nguy cơ dư cung và nhu cầu suy yếu, ngày 30/11, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi là OPEC+, đã quyết định tạm ngừng việc tăng sản lượng dầu trong quý I năm 2026.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi là OPEC+, đã quyết định tạm ngừng việc tăng sản lượng dầu trong quý I năm 2026. Ảnh: Sky News.

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến của các quốc gia thành viên, gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman, nhằm xem xét các điều kiện thị trường toàn cầu và triển vọng kinh tế.

Trước đó, từ tháng 4/2025, tám thành viên OPEC+ đã đưa thêm khoảng 2,9 triệu thùng/ngày ra thị trường. Tuy nhiên, tại cuộc họp cuối tuần qua, nhóm này khẳng định sẽ tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong quý tới. Tuyên bố cho biết các nước sẽ áp dụng cách tiếp cận thận trọng và duy trì sự linh hoạt hoàn toàn để điều chỉnh sản lượng khi cần thiết. Theo tổ chức này, các nước dự kiến họp lại vào ngày 4/1/2026 để đưa ra các quyết định tiếp theo.

Nhà máy lọc dầu Ras Tanura thuộc sở hữu và vận hành của Saudi Aramco, Saudi Arabia. Ảnh CNBC.

Hiện tại, OPEC+ vẫn duy trì tổng mức cắt giảm khoảng 3,24 triệu thùng/ngày, tương đương 3% nhu cầu toàn cầu. Trong đó bao gồm 2 triệu thùng giảm từ hầu hết các thành viên, có hiệu lực đến cuối năm 2026, và 1,24 triệu thùng còn lại trong tổng mức giảm 1,65 triệu thùng được 8 thành viên bắt đầu đưa trở lại thị trường từ tháng 10.

Cuộc họp của OPEC+, nơi khai thác một nửa lượng dầu của thế giới, diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, có thể tăng nguồn cung dầu nếu các lệnh trừng phạt đối với Nga được nới lỏng. Ngược lại, nếu đàm phán thất bại, Nga có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn, làm giảm nguồn cung.

Trong một động thái hướng tới việc điều chỉnh hạn ngạch sản lượng dài hạn, OPEC cho biết nhóm đã phê duyệt cơ chế mới để đánh giá công suất sản xuất tối đa của các thành viên, nhằm làm cơ sở thiết lập hạn ngạch sản lượng từ năm 2027. Trong số các thành viên OPEC+, Nga, Iran và Venezuela đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây. Vấn đề công suất và hạn ngạch sản lượng là chủ đề gây tranh cãi trong nội bộ OPEC+ suốt nhiều năm qua. Một số nước như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tăng công suất và muốn nâng hạn ngạch, trong khi các nước châu Phi chứng kiến sản lượng suy giảm nhưng vẫn phản đối việc giảm hạn ngạch.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.