OPEC+ dự kiến tiếp tục tăng hạn ngạch sản lượng dầu bất chấp eo biển Hormuz bị phong tỏa

Theo các nguồn tin, liên minh OPEC+ đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc nhằm tăng hạn ngạch sản lượng dầu trong tháng 6, dù xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn đang làm gián đoạn nguồn cung tại khu vực Vùng Vịnh.

Bản đồ mô tả Eo biển Hormuz trong hình minh họa thực hiện ngày 23/3/2026. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, bảy quốc gia thành viên chủ chốt dự kiến nâng hạn ngạch sản lượng thêm khoảng 188.000 thùng/ngày trong tháng 6, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp. Quyết định này được đưa ra trước thềm cuộc họp chính sách diễn ra ngày 3/5. Tuy nhiên, các nguồn tin nhận định mức tăng này phần lớn chỉ mang tính hình thức trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn và tuyến vận tải dầu mỏ qua Eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn.

Bảy nước tham gia cuộc họp gồm Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman. Sau khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rời khỏi liên minh trong tuần này, OPEC+ hiện còn 21 thành viên, song trên thực tế chỉ nhóm bảy nước trên (trước đây có thêm UAE) là tham gia quyết định sản lượng hàng tháng.

Xung đột giữa Iran và Mỹ bùng phát từ ngày 28/2 đã dẫn đến việc phong tỏa eo biển Hormuz, khiến hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia, Iraq, Kuwait và UAE bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước khi xảy ra khủng hoảng, đây là những quốc gia hiếm hoi trong OPEC+ có khả năng tăng sản lượng. Trong khi đó, Iran – cũng là thành viên của liên minh – tiếp tục bị hạn chế xuất khẩu do lệnh phong tỏa của Mỹ áp đặt từ tháng 4.

Hình ảnh logo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 29 (COP29) ở Baku, Azerbaijan, ngày 13/11/2024. Ảnh: Reuters.

Các lãnh đạo ngành dầu khí và thương nhân quốc tế nhận định, việc tăng sản lượng chỉ có thể phát huy hiệu quả khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được khôi phục hoàn toàn. Ngay cả trong kịch bản này, thị trường cũng cần nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để nguồn cung trở lại bình thường.

Những gián đoạn hiện nay đã đẩy giá dầu thế giới tăng vọt lên trên 125 USD/thùng, mức cao nhất trong vòng 4 năm. Nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không trong vòng 1–2 tháng tới, đồng thời làm gia tăng áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu.

Theo nguồn tin, mức tăng lần này thấp hơn so với mức điều chỉnh 206.000 thùng/ngày trong tháng trước, do không còn phần đóng góp của UAE sau khi nước này rời liên minh từ ngày 1/5. Động thái trên cho thấy OPEC+ vẫn duy trì cách tiếp cận “kinh doanh như bình thường”, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng nâng nguồn cung khi xung đột chấm dứt.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.