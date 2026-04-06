OPEC+ tăng sản lượng dầu trong tháng 5 trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, được gọi là OPEC+, ngày 5/4 đã quyết định tăng sản lượng dầu thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5.

Quyết định này được công bố sau cuộc họp trực tuyến với sự tham dự của Saudi Arabia, Russia, Iraq, Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman, trong đó các bên đã xem xét điều kiện thị trường toàn cầu và triển vọng sắp tới.

Trong bối cảnh xung đột quân sự đang tiếp diễn tại Trung Đông, tám quốc gia OPEC+ nhấn mạnh tầm quan trọng then chốt của việc bảo đảm an toàn các tuyến hàng hải quốc tế nhằm duy trì dòng chảy thông suốt của nguồn cung năng lượng. Tám nước này cũng bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, gây ảnh hưởng đến khả năng cung ứng tổng thể. Các bên nhấn mạnh rằng việc khôi phục các tài sản năng lượng bị hư hại về trạng thái vận hành đầy đủ vừa tốn kém, vừa mất nhiều thời gian.

OPEC+ là nhóm gồm 22 thành viên, trong đó có Iran. Trong những năm gần đây, chỉ có tám quốc gia chủ chốt tham gia vào các quyết định sản lượng hàng tháng. Tám quốc gia này đã tăng hạn ngạch sản xuất khoảng 2,9 triệu thùng/ngày từ tháng 4 năm 2025 đến tháng 12 năm 2025, trước khi tạm dừng tăng sản lượng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2026. Tám nước dự kiến sẽ họp lại vào ngày 3/5 để đưa ra các quyết định tiếp theo.

Tàu chở dầu Callisto neo đậu tại Cảng Sultan Qaboos của Oman ngày 12 tháng 3 năm 2026 trong bối cảnh giao thông ở eo biển Hormuz bị gián đoạn liên quan đến cuộc xung đột Mỹ-Israel với Iran. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2, tình hình tại Trung Đông đã làm gián đoạn nghiêm trọng các dòng chảy năng lượng trong khu vực, với khối lượng vận chuyển dầu thô và các sản phẩm tinh chế giảm đáng kể.

Giá dầu tăng khi mở cửa phiên giao dịch ngày 6/4 sau kỳ nghỉ Lễ Phục Sinh, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Giá dầu Brent giao sau tăng 2,4 USD, tương đương 2,2%, lên 111,43 USD/thùng vào lúc 22h15 GMT. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 3 USD, tương đương 2,7%, lên mức 114,57 USD/thùng.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.