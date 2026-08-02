Tổng thống Erdogan: Sáng kiến “Thổ Nhĩ Kỳ không còn khủng bố” sẽ được thúc đẩy tại Quốc hội

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết sáng kiến “Thổ Nhĩ Kỳ không còn khủng bố” của chính phủ đang được triển khai thuận lợi và sẽ bước sang giai đoạn mới khi gói dự luật liên quan được trình lên Quốc hội.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mô tả chủ nghĩa khủng bố là một gánh nặng đã gây thiệt hại cho đất nước hơn 2.300 tỷ USD trong bốn thập kỷ qua. Ảnh: Trt.

Phát biểu tại cuộc họp của tổ chức đảng Công lý và Phát triển (AK) cầm quyền ở Istanbul ngày 1/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định sáng kiến “Thổ Nhĩ Kỳ không còn khủng bố” đến nay đã được triển khai “không gặp bất kỳ trở ngại nào”. Ông bày tỏ kỳ vọng tiến trình này sẽ được đẩy nhanh sau khi các quy định pháp lý liên quan được Quốc hội xem xét.

Theo ông Erdogan, sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề khủng bố kéo dài nhiều thập kỷ tại Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân. Ảnh: CNN.

Theo ông Erdogan, sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề khủng bố kéo dài nhiều thập kỷ tại Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân. Ông nói: “Chúng tôi đã đưa tiến trình “Thổ Nhĩ Kỳ không còn khủng bố” đến giai đoạn hiện nay mà không gặp bất kỳ trở ngại nào”.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng chủ nghĩa khủng bố đã trở thành gánh nặng lớn đối với đất nước, gây thiệt hại hơn 2.300 tỷ USD trong vòng 40 năm qua. Ông nhấn mạnh chính phủ hướng tới một giải pháp lâu dài với sự đồng thuận và ủng hộ của Quốc hội.

Tổng thống Erdogan cho biết công tác chuẩn bị đối với gói dự luật liên quan đã hoàn tất và bày tỏ hy vọng tiến trình sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn sau khi dự luật được đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng thừa nhận sẽ có những nỗ lực nhằm cản trở sáng kiến thông qua các hành động “khiêu khích, vu khống và xuyên tạc”, song khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục triển khai tiến trình này với “sự tỉnh táo, kiên nhẫn và quyết tâm”.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi là loại bỏ trở ngại mang tên khủng bố, qua đó chuẩn bị cho tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ trong bầu không khí đoàn kết dân tộc và nền hòa bình bền vững”.

Thanh Vân

Nguồn: Trt.