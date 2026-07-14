OPEC tiếp tục hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2026

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vừa tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026, đánh dấu lần điều chỉnh giảm thứ ba liên tiếp trong bối cảnh tác động của cuộc xung đột tại Iran vẫn phủ bóng lên thị trường năng lượng thế giới.

OPEC tiếp tục hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2026. Ảnh: Caspian post.

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng công bố ngày 13/7, OPEC dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2026 sẽ chỉ tăng khoảng 780.000 - 800.000 thùng/ngày so với năm trước, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 1 triệu thùng/ngày được đưa ra hồi tháng 6 vừa qua. Theo OPEC, phần lớn mức tăng nhu cầu sẽ đến từ các nền kinh tế ngoài Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), với khoảng 740.000 thùng/ngày.

Đây là lần thứ ba liên tiếp OPEC điều chỉnh giảm triển vọng nhu cầu dầu trong năm 2026. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn giữ quan điểm lạc quan hơn so với nhiều tổ chức dự báo khác, trong đó có Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khi cho rằng ảnh hưởng của cuộc xung đột Mỹ-Iran đối với nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ không quá nghiêm trọng.

Theo OPEC, nền kinh tế toàn cầu trong nửa đầu năm 2026 vẫn duy trì khả năng chống chịu tương đối tốt. Tổ chức này nhận định nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, thị trường năng lượng và các dòng chảy thương mại dần ổn định, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong nửa cuối năm có thể được cải thiện.

Trên cơ sở đó, OPEC đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2027 lên khoảng 1,9 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 200.000 thùng/ngày so với dự báo đưa ra hồi tháng trước.

OPEC nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2027 lên khoảng 1,9 triệu thùng/ngày. Ảnh: AFP.

Về nguồn cung, báo cáo cho biết sản lượng dầu thô của liên minh OPEC+ trong tháng 6 đạt trung bình 36,28 triệu thùng/ngày, tăng khoảng 3 triệu thùng/ngày so với tháng 5.

Báo cáo của OPEC được công bố trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng vọt do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn bởi căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Trong phiên giao dịch ngày 13/7, dầu Brent tăng 9,6%, lên 83,30 USD/thùng, mức tăng trong một ngày mạnh nhất kể từ năm 2020, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 9,4%, chốt ở 78,14 USD/thùng.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/Xinhua.