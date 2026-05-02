Ông Zelensky công bố kế hoạch cải cách lớn đối với Lực lượng vũ trang

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa công bố kế hoạch cải cách lớn đối với lực lượng vũ trang, tập trung vào tăng lương cho binh sĩ và điều chỉnh các quy định về tuyển quân, nghĩa vụ phục vụ, dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 6.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: France 24

Phát biểu với báo giới ngày 1/5, ông Zelensky cho biết sau hơn 4 năm xung đột toàn diện, Ukraine đang đối mặt với những thách thức lớn về nhân sự và duy trì sức chiến đấu, đặc biệt ở các đơn vị tiền tuyến. Vì vậy, cải cách lần này nhằm tạo động lực mới, đồng thời nâng cao tính công bằng và hiệu quả trong quân đội.

Theo kế hoạch, chính phủ sẽ điều chỉnh mạnh chính sách tiền lương, với mức thu nhập được phân bổ dựa trên nhiệm vụ chiến đấu, kinh nghiệm và hiệu quả công tác. Mức lương tối thiểu cho các vị trí hậu phương không dưới 30.000 hryvnia, trong khi binh sĩ trực tiếp chiến đấu, đặc biệt là bộ binh, có thể nhận từ 250.000 đến 400.000 hryvnia tùy nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, hệ thống hợp đồng phục vụ sẽ được sửa đổi theo hướng rõ ràng và dễ dự đoán hơn. Các hợp đồng mới dự kiến tạo điều kiện cho những binh sĩ đã được huy động trước đó được xuất ngũ theo lộ trình cụ thể, dù thời điểm chi tiết sẽ do Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu công bố sau.

Cố vấn truyền thông của Tổng thống, ông Dmytro Lytvyn cho biết, các cơ quan liên quan đang hoàn thiện kế hoạch và sẽ sớm đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc giải ngũ.

Theo ông Zelensky, việc xác lập thời hạn phục vụ rõ ràng và tạo điều kiện luân chuyển, xuất ngũ là vấn đề “mang tính đạo đức”, trong bối cảnh nhiều quân nhân đã phục vụ liên tục kể từ khi xung đột bùng phát do lệnh thiết quân luật kéo dài.

Ukraine triển khai kế hoạch cải cách quân đội trong bối cảnh đàm phán hòa bình bế tắc. Ảnh: The Straits Times

Song song đó, cải cách cũng hướng tới xây dựng cơ chế luân chuyển minh bạch và bố trí nhân sự hợp lý hơn trong toàn quân. Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cho biết, chính phủ đang chuẩn bị các đề án đầu tiên, bao gồm mô hình trả lương mới, hệ thống hợp đồng rõ ràng và cách tiếp cận mới trong tổ chức lực lượng.

Trước đó, ngày 30/4, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi đã ra lệnh luân chuyển bắt buộc đối với binh sĩ sau khi có báo cáo cho thấy một số đơn vị phải bám trụ tiền tuyến hơn 100 ngày liên tục.

Theo kế hoạch, toàn bộ nội dung cải cách sẽ được hoàn tất trong tháng 5, với các thay đổi cụ thể đầu tiên dự kiến có hiệu lực từ tháng 6.

Minh Phương

Nguồn: The Kyiv Independent, Reuters