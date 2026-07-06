Ông Zelensky cảnh báo Nga sắp mở đợt tấn công lớn trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/7 cảnh báo Nga có thể tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) trong tuần này, đồng thời kêu gọi các đồng minh khẩn trương tăng cường hỗ trợ phòng không cho Kiev.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đọc bài phát biểu buổi tối ngày 5/7/2026. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Trên mạng xã hội Facebook, ông Zelensky cho biết cảnh báo được đưa ra dựa trên thông tin từ các cơ quan tình báo Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc Nga gia tăng các cuộc tấn công ngay sau Quốc khánh Mỹ (4/7) và trước hội nghị NATO là “điển hình” trong cách thức hành động của Moscow.

Ông Zelensky cho rằng Nga muốn dùng áp lực tối đa trên chiến trường để gây sức ép tâm lý lên các nhà lãnh đạo phương Tây, đồng thời làm lung lay các cuộc thảo luận ngoại giao, bao gồm cả cuộc gặp sắp tới giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước mối đe dọa này, Kyiv một lần nữa thúc giục các đồng minh dỡ bỏ rào cản vũ khí và khẩn cấp viện trợ thêm các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot để bảo vệ các đô thị lớn.

Trọng tâm của những tranh cãi hiện tại nằm ở Kostiantynivka, thành phố công nghiệp tiền tuyến tại vùng Donetsk. Trong khi phía Nga tuyên bố đã kiểm soát được mục tiêu chiến lược này, Tổng thống Zelensky bác bỏ và cáo buộc Moscow “cố tình nói dối” về thực trạng chiến sự nhằm tạo thế thượng phong trên bàn đàm phán ngoại giao.

Ở chiều ngược lại, các tuyên bố phát đi từ Moscow cuối tuần qua cho thấy lời cảnh báo của phía Ukraine là có cơ sở. Ngày 5/7, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga đang từng bước thiết lập một vùng đệm an ninh dọc biên giới với Ukraine một cách “có hệ thống”.

Trả lời nhà báo Nga Pavel Zarubin, ông Peskov khẳng định: “Trước bản chất hung hăng của chính quyền Kyiv, để đảm bảo an toàn cho người dân, chúng ta sẽ phải thiết lập một vùng an ninh, hay vùng đệm. Không ai nên nghi ngờ việc khu vực này sẽ được thiết lập ở mức độ cần thiết.”

Người dân tìm nơi trú ẩn bên trong một bãi đỗ xe ngầm trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào Kiev ngày 6 tháng 7. Ảnh: RFE.

Điện Kremlin cũng đưa ra lời giải thích cho sự leo thang này, khi tuyên bố bản chất của cuộc xung đột đã thay đổi hoàn toàn. Ông Peskov nhìn nhận những gì bắt đầu như một "chiến dịch quân sự đặc biệt" nay đã trở thành một "cuộc chiến tranh thực sự": "Ban đầu nó là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Giờ đây nó tiếp diễn như một cuộc chiến, bởi vì đằng sau Kiev là Berlin, Paris, The Hague, Oslo và cả Washington"

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp song phương với Tổng thống Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, trong đó việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine sẽ là vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự.

Nhật Lệ

Nguồn: Kyivindependent, APT