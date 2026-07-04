Nga tuyên bố kiểm soát thành phố chiến lược ở Donetsk, Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố Konstantinovka tại khu vực Donbass, cho rằng đây là bước tiến quan trọng mở đường tới các thành phố Kramatorsk và Slavyansk. Theo Moscow, chiến dịch này đánh dấu giai đoạn đầu trong việc loại bỏ các vị trí còn lại của Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc lực lượng Nga kiểm soát thành phố Konstantinovka tại khu vực Donbass là bước tiến quan trọng nhằm loại bỏ các vị trí còn lại của Ukraine tại khu vực này. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu trong chuyến thị sát một sở chỉ huy tiền phương ngày 3/7, sau khi nghe Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov cùng các chỉ huy chiến trường báo cáo tình hình, Tổng thống Putin cho rằng việc kiểm soát Konstantinovka mới chỉ là “giai đoạn đầu tiên nhưng rất quan trọng” trong chiến dịch nhằm loại bỏ các vị trí còn lại của Ukraine tại khu vực này.

Ông Putin khẳng định việc lực lượng thuộc Cụm tác chiến phía Nam kiểm soát Konstantinovka mở ra tuyến tiến công trực tiếp tới các thành phố Kramatorsk, Slavyansk và những khu vực phòng thủ khác, đồng thời cho biết quân đội Nga đang duy trì đà tiến công trên toàn tuyến.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga sẽ tiếp tục mở rộng vùng đệm an ninh dọc khu vực biên giới nếu Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga.

Cũng tại cuộc họp, Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết chiến dịch tập kích nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã làm suy giảm đáng kể năng lực sản xuất các loại vũ khí tấn công tầm xa của Kiev cũng như năng lực tiến hành các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga của Ukraine.

Theo ông Gerasimov, riêng trong tháng 6, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 55 cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, trong đó có một nhà máy sản xuất tên lửa hành trình FP-5 Flamingo và nhiều cơ sở lắp ráp máy bay không người lái tầm xa. Khoảng 10 sân bay quân sự cũng là mục tiêu của các đợt không kích.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đợt tập kích quy mô lớn mới nhất của Moscow nhằm vào Ukraine rạng sáng 3/7 đã nhắm tới các cơ sở sản xuất máy bay không người lái và tên lửa, nhà máy chế tạo thiết bị tác chiến điện tử, một kho nhiên liệu lớn cùng nhiều cơ sở hạ tầng khí đốt phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Bích Hồng

Nguồn: RT