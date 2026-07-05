Lãnh đạo Nga và Ukraine liên tiếp điện đàm với Mỹ, trao đổi về triển vọng chấm dứt xung đột

Ngày 4/7 (giờ địa phương), ngay trong dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập quốc gia, Tổng thống Donald Trump đã có các điện đàm với nhà lãnh đạo Nga và Ukraine để trao đổi về tình hình xung đột tại Ukraine, triển vọng thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao và một số nội dung trong quan hệ song phương.

Tổng thống Trump có các cuộc điện thoại riêng lẻ với nhà lãnh đạo Nga, Mỹ. Ảnh: The Hill.

Theo thông tin do Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov công bố, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tập trung vào tình hình Ukraine, quan hệ Nga - Mỹ và một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Theo phía Nga, Tổng thống Putin đã chia sẻ đánh giá về diễn biến trên thực địa, cho biết các lực lượng Nga đang tiếp tục các hoạt động quân sự dọc theo tuyến tiếp xúc. Ông cũng cho rằng một số quốc gia châu Âu có cách nhìn chưa phản ánh đầy đủ diễn biến và bối cảnh hiện nay của cuộc xung đột.

Về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc thường xuyên, bao gồm các lĩnh vực kinh tế và quân sự - chính trị. Theo ông Ushakov, Tổng thống Trump cho rằng việc sớm đạt được giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine sẽ góp phần tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong cuộc trao đổi, ông Zelensky gửi lời chúc mừng Tổng thống Trump và người dân Mỹ nhân Ngày Độc lập, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ mà Washington đã dành cho Ukraine trong thời gian qua.

Các nhà lãnh đạo duy trì đối thoại, thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao hướng tới chấm dứt xung đột. Ảnh: France 24.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về diễn biến trên chiến trường cũng như các nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Theo Tổng thống Zelensky, đã xuất hiện những tín hiệu tích cực cho triển vọng hòa bình và ông nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong tiến trình này.

Ông Zelensky cho biết hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi trực tiếp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự kiến diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) trong hai ngày 7-8/7.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Xinhua.