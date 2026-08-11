Tháo gỡ các “điểm nghẽn”, tạo động lực để xã Trung Sơn phát triển

“Cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; chủ động nhận diện những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” để xây dựng giải pháp, kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả”. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Trung Sơn, diễn ra sáng 11/8.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm mô hình phát triển kinh tế tại khu Pượn, bản Pạo, xã Trung Sơn.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Trung Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã đi kiểm tra thực địa khu vực có nguy cơ sạt lở tại bản Chiềng; thăm mô hình phát triển kinh tế tại khu Pượn, bản Pạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng quà cho gia đình chăn nuôi giỏi tại khu Pượn, Bản Pạo.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; kịp thời thông tin, tuyên truyền, cảnh báo đến Nhân dân về nguy cơ thiên tai.

Các lực lượng phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai, không để bị động, bất ngờ. Trong đó, tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện và sẵn sàng triển khai các phương án sơ tán, di dời người dân đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi đời sống người dân bản Chiềng - khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trung Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, động viên cán bộ Công an xã Trung Sơn đang làm nhiệm vụ.

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Trung Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Việc nhận diện đúng những “điểm nghẽn”, thách thức đã cho thấy bước chuyển rõ rệt về tư duy thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền xã Trung Sơn.

Do đó, cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; chủ động nhận diện những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” để xây dựng giải pháp, kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chủ trì buổi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Trung Sơn.

Các thành viên trong đoàn công tác dự buổi làm việc.

Địa phương cần phải chủ động khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng; đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng lòng hồ Thủy điện Trung Sơn; chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng, thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện tốt quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, giảm nghèo và an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phát triển rừng để nâng cao chất lượng rừng, góp phần quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để xây dựng phương án phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân; vận động người dân sinh sống tập trung.

Cán bộ, lãnh đạo xã Trung Sơn dự buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp học, cơ sở y tế. Theo đó, việc tăng quy mô, giảm đầu mối cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, vừa đảm bảo thuận lợi cho người dân, vừa tập trung được nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đồng thời, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; phấn đấu xây dựng xã không tội phạm, không ma túy; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Quốc Hương