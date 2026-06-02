Ông Trump: Israel và Hezbollah nhất trí giảm giao tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/6 cho biết Israel và Hezbollah đã nhất trí giảm leo thang xung đột sau các cuộc tiếp xúc do Mỹ làm trung gian, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn xung đột lan rộng tại Trung Đông. Tuy nhiên, các cuộc tấn công qua lại giữa hai bên vẫn tiếp diễn, cho thấy tình hình tại Lebanon vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 1/6, ông Trump cho biết đã có cuộc điện đàm “rất hiệu quả” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời tiến hành các cuộc tiếp xúc gián tiếp với Hezbollah thông qua các đại diện trung gian.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Hezbollah đã đồng ý ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Israel, đổi lại Israel sẽ không tiến hành các đợt tấn công nhằm vào lực lượng này. Ông Trump cũng khẳng định sẽ không có binh sĩ Israel tiến vào thủ đô Beirut của Lebanon và các đơn vị đang chuẩn bị cho hoạt động này đã được lệnh quay trở lại.

Đại sứ quán Lebanon tại Washington sau đó xác nhận Hezbollah đã chấp nhận đề xuất do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra. Theo đề xuất này, Israel sẽ ngừng không kích khu vực Dahiyeh ở phía Nam Beirut, trong khi Hezbollah chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Israel.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền Nam Lebanon. Ông nhấn mạnh đã thông báo với Tổng thống Trump rằng Israel sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu tại Beirut nếu Hezbollah không chấm dứt các cuộc tập kích nhằm vào các thành phố và người dân Israel.

Khói bốc lên ở Lebanon sau một cuộc không kích, nhìn từ phía Israel của biên giới Israel-Lebanon, ngày 1 tháng 6 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Hezbollah chưa đưa ra tuyên bố chính thức về thông báo của Tổng thống Mỹ. Nghị sĩ Hezbollah Hassan Fadlallah cho biết lực lượng này ủng hộ một lệnh ngừng bắn toàn diện trên toàn lãnh thổ Lebanon, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là các hoạt động quân sự của Israel phải chấm dứt.

Bất chấp các tín hiệu ngoại giao tích cực, giao tranh trên thực địa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Quân đội Israel cho biết đã đánh chặn hai vật thể bay được phóng từ Lebanon vào miền Bắc Israel trong đêm 1/6. Trước đó, Hezbollah tuyên bố tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của quân đội Israel tại miền Nam Lebanon và khu vực Tiberias.

Các diễn biến mới xảy ra ngay trước vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Israel và Lebanon dự kiến diễn ra tại Washington trong các ngày 2-3/6. Beirut kỳ vọng các cuộc thương lượng sẽ mở đường cho một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện.

Giới quan sát nhận định việc Hezbollah chấp nhận đề xuất giảm leo thang do Mỹ thúc đẩy là tín hiệu tích cực, song những diễn biến quân sự vẫn tiếp diễn cho thấy triển vọng đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài còn đối mặt nhiều thách thức.

Bích Hồng