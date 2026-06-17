G7 lạc quan về hòa bình Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/6 cho rằng, Nga nên đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine sau cuộc gặp mà ông mô tả là “rất tốt đẹp” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7. Phát biểu này đã làm dấy lên sự lạc quan thận trọng trong số các nhà lãnh đạo G7 về khả năng đạt được một giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài sang năm thứ năm.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tham dự phiên họp làm việc tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Evian-les-Bains, Pháp, ngày 16/6/2026. Ảnh: Reuters.

Bầu không khí tích cực tại hội nghị lần này trái ngược rõ rệt với cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng năm ngoái, khi nhà lãnh đạo Ukraine bị cho là không có nhiều lợi thế trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở thành phố nghỉ dưỡng Evian-les-Bains bên hồ Geneva, Tổng thống Zelensky cùng các đồng minh châu Âu tìm cách thuyết phục Tổng thống Trump rằng, vị thế của Ukraine trên chiến trường đã được cải thiện nhờ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Trump, người tới hội nghị sau khi công bố một thỏa thuận sơ bộ liên quan đến cuộc khủng hoảng với Iran, cho biết ông sẽ làm mọi điều có thể để chấm dứt xung đột tại Ukraine, song không đưa ra chi tiết về các biện pháp cụ thể nhằm gia tăng sức ép đối với Moscow.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước vào buổi biểu diễn văn hóa và hòa nhạc trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 16/6/2026. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên: “Nga nên đạt được một thỏa thuận. Quá nhiều thanh niên đang thiệt mạng trên chiến trường ở cả hai phía. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đánh giá phát biểu của Tổng thống Trump là tín hiệu tích cực. Ông cho biết Tổng thống Mỹ đã thể hiện tinh thần hợp tác và lắng nghe rất chăm chú trong các cuộc thảo luận, qua đó tạo thêm hy vọng rằng, châu Âu và Mỹ có thể cùng phối hợp nhằm chấm dứt chiến tranh. Ông Merz cũng trao tặng Tổng thống Trump một món quà mang tính biểu tượng, được xem là nỗ lực của các đồng minh G7 nhằm thể hiện sự đoàn kết, bất chấp những rạn nứt ngày càng rõ trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Sau cuộc họp với Tổng thống Trump, Tổng thống Zelensky cho biết, các nhà lãnh đạo G7 nhất trí rằng, Nga hiện không giành ưu thế trong cuộc chiến. Theo ông, các bên cũng đã thảo luận về khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào xuất khẩu dầu mỏ, lĩnh vực ngân hàng và năng lực sản xuất quân sự của Nga để thúc đẩy Moscow tham gia đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo trước buổi biểu diễn văn hóa và hòa nhạc trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 16/6/2026. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine cho biết các nhóm làm việc của hai nước sẽ tiếp tục gặp gỡ trong vòng 24 giờ tới và bày tỏ hy vọng sẽ có thêm một cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump.

Các nhà ngoại giao châu Âu đánh giá cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí xây dựng. Tuy nhiên, họ cho biết Tổng thống Trump vẫn chưa cam kết ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga như mong muốn của các đồng minh châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhận định rằng, cục diện đang thay đổi theo hướng có lợi cho Ukraine, và đây là thời điểm để tăng cường hỗ trợ cho Kiev.

Thanh Hằng