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Ông Trump: Hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu phụ thuộc vào Greenland và Iran

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/7, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, tương lai của sự hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán liên quan đến Greenland cũng như diễn biến cuộc xung đột với Iran, cho thấy Washington vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc điều chỉnh lực lượng trên lục địa này.

Ông Trump: Hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu phụ thuộc vào Greenland và Iran

Ngày 9/7, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, tương lai của sự hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán liên quan đến Greenland cũng như diễn biến cuộc xung đột với Iran, cho thấy Washington vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc điều chỉnh lực lượng trên lục địa này.

Ông Trump: Hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu phụ thuộc vào Greenland và Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, tương lai của sự hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán liên quan đến Greenland. Ảnh: AFP.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One sau khi rời Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Trump cho biết chính quyền Mỹ vẫn đang cân nhắc kế hoạch bố trí lực lượng tại châu Âu.

Ông Trump cho hay: "Tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Rất nhiều điều sẽ phụ thuộc vào Greenland và rất nhiều điều cũng phụ thuộc vào Iran". Ông cũng để ngỏ khả năng rút bớt quân Mỹ khỏi châu Âu nếu không đạt được thỏa thuận liên quan đến Greenland.

Trong thời gian diễn ra hội nghị NATO, Tổng thống Trump tiếp tục nhắc lại mong muốn đưa Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, đồng thời là một phần của NATO, vào sự kiểm soát của Mỹ.

Ông Trump cũng nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với các đồng minh châu Âu vì cho rằng họ chưa chia sẻ đầy đủ gánh nặng trong cuộc xung đột tại Trung Đông, đặc biệt sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi đầu năm.

Ông Trump: Hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu phụ thuộc vào Greenland và Iran

Một phần của khu vực Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch đồng thời là một phần của NATO. Ảnh: Reuters.

Những phát biểu mới nhất tiếp tục làm gia tăng sự không chắc chắn về cam kết quân sự của Washington đối với châu Âu. Trong nhiều tháng qua, chính quyền Mỹ đã đưa ra các tín hiệu trái chiều về việc duy trì lực lượng tại khu vực, khiến nhiều đồng minh NATO lo ngại về mức độ bảo đảm an ninh từ Washington.

Hồi tháng 5, Lầu Năm Góc công bố kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, đồng thời bất ngờ tạm dừng kế hoạch triển khai khoảng 4.000 quân tới Ba Lan. Tuy nhiên, sau đó ông Trump tuyên bố sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan, dù chưa làm rõ đây là lực lượng thay thế hay bổ sung cho kế hoạch trước đó.

Bất chấp những tranh luận về hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, các nhà lãnh đạo NATO tại hội nghị ở Ankara đã tái khẳng định “cam kết vững chắc” đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể của liên minh. Sau hội nghị, ông Trump cũng đánh giá NATO đang thể hiện “mức độ đoàn kết rất lớn” trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế ngày càng phức tạp.

Thu Uyên

Nguồn: TVP World.

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Từ khóa:

#Hội nghị thượng đỉnh NATO #Châu Âu #Iran #greenland #Tổng thống mỹ donald trump #Washington #Quyết định #Kế hoạch #Xung đột

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