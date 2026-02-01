Đan Mạch tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ở Bắc Cực

Ngày 31/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết, Copenhagen sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland trong năm nay và những năm tới, trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới tại thủ phủ Nuuk, ông Poulsen nhấn mạnh Đan Mạch sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng này.

Greenland là lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, nằm giữa Bắc Mỹ và châu Âu, giữ vai trò then chốt trong hệ thống phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Những năm gần đây, Bắc Cực ngày càng trở thành điểm nóng địa chiến lược do băng tan mở ra các tuyến hàng hải mới và khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên quan trọng, kéo theo sự gia tăng hiện diện của nhiều cường quốc.

Động thái của Đan Mạch diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Greenland có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, Washington gần đây đã rút lại các phát ngôn cứng rắn liên quan đến việc sử dụng vũ lực hoặc áp thuế, thay vào đó thúc đẩy các kênh tiếp xúc ngoại giao nhằm mở rộng quyền tiếp cận chiến lược tại hòn đảo này.

Về phía Greenland, Thủ tướng Jens-Frederik Nielsen khẳng định nếu buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch, người dân Greenland sẽ đứng về phía Copenhagen, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của người dân địa phương.

Hòn đảo Greenland. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 29/1, Vua Frederik của Đan Mạch thông báo sẽ thăm Greenland từ ngày 18 đến 20/2. Chuyến thăm được giới quan sát đánh giá là động thái mang ý nghĩa chính trị – biểu tượng, nhằm khẳng định chủ quyền của Đan Mạch và tăng cường quan hệ với chính quyền cũng như người dân Greenland trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng tại Bắc Cực ngày càng gia tăng.

Minh Phương

Nguồn: Reuters.