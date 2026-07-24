Ông Trump áp thuế mới với gần như toàn bộ hàng nhập khẩu vào Mỹ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 bắt đầu áp dụng một biểu thuế nhập khẩu mới đối với hàng hóa từ khoảng 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), ngay sau khi mức thuế tạm thời 10% kéo dài 150 ngày hết hiệu lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế mới với gần như toàn bộ hàng nhập khẩu vào Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang, Mỹ sẽ áp thuế 10% hoặc 12,5% đối với khoảng 99,4% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu. Các mức thuế được ban hành theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, với lý do nhiều đối tác thương mại chưa thực thi đầy đủ các biện pháp ngăn chặn lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng.

Động thái này được xem là bước đi mới nhất nhằm hiện thực hóa chủ trương áp thuế diện rộng của Tổng thống Trump sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ các mức thuế “đối ứng” từ 10-50% mà ông từng áp đặt theo luật về tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, Washington đã duy trì lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức trong gần một thế kỷ và thực thi nghiêm ngặt quy định này. Theo ông, việc áp thuế mới nhằm khuyến khích các đối tác thương mại áp dụng các tiêu chuẩn tương tự, đồng thời khắc phục những hành vi bị Mỹ cho là vừa vi phạm nhân quyền, vừa gây méo mó thương mại.

Các mức thuế mới áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia cung ứng gần như mọi mặt hàng mà Mỹ mua từ nước ngoài. Ảnh: New York Times.

Theo biểu thuế mới, hàng hóa từ Argentina, Bangladesh, Anh, Campuchia, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ấn Độ, Indonesia, Jordan, Malaysia, Mexico, Pakistan, Sri Lanka và Trinidad & Tobago sẽ chịu thuế 10%. Trong khi đó, EU, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ sẽ chịu mức thuế được điều chỉnh để tổng mức thuế, sau khi cộng với thuế tối huệ quốc hiện hành, đạt 10% hoặc 12,5%. Ba mươi tám quốc gia còn lại, trong đó có Trung Quốc, sẽ chịu mức thuế 12,5%.

Dù áp dụng trên diện rộng, chính sách mới vẫn dành nhiều ngoại lệ. Các mặt hàng được miễn thuế gồm dầu khí, phân bón, một số mặt hàng thực phẩm, cũng như ô tô, thép, nhôm và đồng vốn đã chịu thuế theo quy định an ninh quốc gia. Hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) cũng được miễn do chuỗi cung ứng khu vực Bắc Mỹ có mức độ liên kết cao.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.