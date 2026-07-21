Mỹ áp thuế bổ sung 50% với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo áp thuế bổ sung 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada, với lý do Ottawa áp dụng các chính sách mà Washington cho là phân biệt đối xử đối với ô tô, đồ uống có cồn và các sản phẩm sữa của Mỹ.

Tin liên quan: Mỹ miễn thuế 1 tháng cho ôtô nhập khẩu từ Canada và Mexico

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney gặp nhau tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở thủ đô Washington D.C., Mỹ, ngày 7/10/2025. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 20/7, Tổng thống Trump đã ký 3 sắc lệnh áp thuế theo Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930. Đây là quy định cho phép Tổng thống Mỹ áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ một quốc gia nếu xác định quốc gia đó có các biện pháp phân biệt đối xử gây bất lợi cho thương mại của Mỹ.

Danh mục hàng hóa chịu thuế mới gồm nhiều mặt hàng như rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng, các sản phẩm sữa, bể bơi lắp ghép, đồ nội thất, cần câu, hạt giống, quần áo và tóc giả.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết trong khi Washington tiếp tục theo đuổi các thỏa thuận thương mại “công bằng và có đi có lại” với các đối tác, Canada vẫn duy trì các biện pháp trả đũa nhằm vào Mỹ liên quan đến nỗ lực của Washington trong việc điều chỉnh cán cân thương mại và bảo vệ các ngành công nghiệp có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh quốc gia.

Theo Nhà Trắng, mức thuế bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày 19/8 và được áp dụng bất kể hàng hóa có đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) hay không. Tuy nhiên, một số mặt hàng được miễn áp thuế, gồm năng lượng, phân kali, thủy sản, khoáng sản quan trọng và các sản phẩm đã chịu thuế theo Điều 232 của luật thương mại Mỹ.

Cảng Montreal, Quebec, Canada. Ảnh: Reuters.

Nhà Trắng cho rằng hệ thống bảo hộ ngành sữa của Canada, cùng với việc Ottawa áp thuế và hạn ngạch đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ nhưng không áp dụng tương tự với một số quốc gia khác, là những nguyên nhân dẫn đến quyết định trên. Bên cạnh đó, Washington cũng chỉ ra việc phần lớn các tỉnh của Canada đã ngừng bán đồ uống có cồn của Mỹ để đáp trả các biện pháp thuế quan trước đó của Mỹ.

Theo số liệu do Nhà Trắng công bố, trong vòng một năm qua, lượng ô tô của Mỹ xuất khẩu sang Canada đã giảm 22%, trong khi kim ngạch xuất khẩu đồ uống có cồn sang thị trường này giảm tới 81%. Đến nay, Văn phòng Thủ tướng Canada Mark Carney chưa đưa ra phản hồi về quyết định của phía Mỹ.

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump cáo buộc khói từ các vụ cháy rừng tại Canada gây ô nhiễm không khí tại nhiều bang của Mỹ và cảnh báo sẽ tính thêm chi phí xử lý tình trạng này vào các mức thuế đang áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.