Thế giới

Ông Kim Jong-un : Không đối thoại với Hàn Quốc, sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Nhật Lệ
(Baothanhhoa.vn) - Hãng thông tấn KCNA ngày 27/9 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa có phát biểu quan trọng liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân của quốc gia này.

Hãng thông tấn KCNA ngày 27/9 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa có phát biểu quan trọng liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân của quốc gia này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: REUTERS

Theo đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định không có ý định thống nhất với Hàn Quốc và chỉ để ngỏ đối thoại với Mỹ nếu Washington từ bỏ mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Ông Kim Jong Un cam kết đảng và chính phủ Triều Tiên sẽ ưu tiên cung cấp mọi điều kiện cần thiết để phát triển công nghệ hạt nhân, coi đây là “lá chắn và thanh gươm” bảo vệ chủ quyền, lợi ích và sự phát triển của đất nước.

Tại cuộc gặp các quan chức và nhà khoa học chủ chốt tại các viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã nhấn mạnh rằng việc củng cố tình trạng sẵn sàng phản ứng hạt nhân là “ưu tiên thiết yếu hàng đầu”. Ông cũng tái khẳng định lập trường “không thay đổi” của Triều Tiên trong việc đảm bảo an ninh thông qua lực lượng hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ sự hài lòng khi các cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và Viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân đã hoàn thành “những nhiệm vụ chiến lược quan trọng”, góp phần thúc đẩy năng lực hạt nhân quốc gia. Tuy nhiên, KCNA không nêu chi tiết hai nhiệm vụ này là gì.

Ông Kim đã chỉ đạo sử dụng tất cả nguồn lực quốc gia để phát triển chương trình hạt nhân, đảng và chính phủ Triều Tiên sẽ ưu tiên cung cấp mọi điều kiện cần thiết để phát triển công nghệ hạt nhân.

Với Mỹ, ông Kim bất ngờ nhắc lại “những kỷ niệm tốt đẹp” với cựu Tổng thống Donald Trump, song nhấn mạnh chỉ sẵn sàng đối thoại nếu Washington chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân. Với Hàn Quốc, thông điệp lại lạnh lùng và cứng rắn: “Không đối thoại, không hợp tác, và hai miền là hai quốc gia đối địch.”

Tổng thống Lee Jae Myung ( giữa) tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ngày 25/9 (giờ địa phương).

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong một cuộc diễn thuyết tại New York khẳng định “quá trình nghiên cứu - phát triển tên lửa liên lục địa (ICBM) có thể mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên đã bước vào giai đoạn cuối cùng, vấn đề còn lại chỉ là kỹ thuật thâm nhập bầu khí quyển”.

Trước đó, vào hôm 16/6 vừa qua, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) - Cơ quan phân tích, đánh giá tình hình quân sự thế giới của Thụy Điển công bố một báo cáo, trong đó nhận định CHDCND Triều Tiên có khả năng đang sở hữu 50 đầu đạn hạt nhân và có đủ nguyên liệu, vật tư để sản xuất thêm ít nhất 40 đầu đạn hạt nhân nữa trong tương lai gần.

Nhật Lệ

Nguồn: KBS news, Chosun news

