Tổng thống Iran: Israel đã tấn công tất cả các nước trong khu vực và là nguyên nhân gây mất ổn định khu vực

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 4/7 theo giờ địa phương đã lên án các hành động của Israel trong khu vực đồng thời chỉ trích các tổ chức quốc tế vì điều mà ông cho là đã không ngăn chặn được các hành động của Israel.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên án các hành động của Israel trong khu vực đồng thời chỉ trích các tổ chức quốc tế vì điều mà ông cho là đã không ngăn chặn được các hành động của Israel. Ảnh: Aa.

Phát biểu tại một hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Summit Hall ở thủ đô Tehran nhằm tưởng niệm cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, Tổng thống Pezeshkian cho rằng các thể chế toàn cầu vẫn im lặng trong khi Israel công khai đề cập đến các vụ ám sát và các cuộc tấn công có chủ đích.

Đề cập tới tầm quan trọng của sự đoàn kết và thống nhất giữa các nước Hồi giáo, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói: “Israel đã tấn công tất cả các nước trong khu vực và họ là nguyên nhân gây mất ổn định khu vực. Các quốc gia Hồi giáo không phải là bên khởi xướng những cuộc tấn công như vậy”.

Ông Pezeshkian cho rằng sự đoàn kết của các quốc gia Hồi giáo là chiến lược quan trọng nhất để đối phó với các cuộc tấn công và sự can thiệp của “kẻ thù”, đồng thời nói rằng: “Kẻ thù sẽ không thể tiếp tục nhằm vào người dân Hồi giáo ở các khu vực khác, trước hết là Gaza, Palestine và Lebanon”.

Tổng thống Pezeshkian cũng đề cập đến sự khởi đầu của một “giai đoạn lãnh đạo mới” đối với cộng đồng Hồi giáo, cho rằng ban lãnh đạo hiện nay đang gánh vác trọng trách lớn và chính phủ của ông sẽ tiếp tục theo đuổi các lý tưởng của Cách mạng Hồi giáo, tăng cường sự đoàn kết trong thế giới Hồi giáo và mở rộng tình đoàn kết giữa các quốc gia Hồi giáo.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các lễ tang dành cho cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đang diễn ra tại Tehran, nơi hàng nghìn người đã tập trung tại Nhà thờ Hồi giáo Imam Khomeini Mosalla để tưởng niệm.

Thanh Vân

Nguồn: Aa, Aninews.