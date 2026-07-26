Ông Donald Trump tạm hoãn không kích, Iran tuyên bố cuộc tấn công sẽ thất bại

Ngày 25/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo quân đội tạm dừng các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, sau gần hai tuần liên tiếp triển khai các đợt tấn công. Động thái này được cho là nhằm tạo thêm dư địa cho các nỗ lực ngoại giao, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran vẫn ở mức cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), trước đó Tổng thống Donald Trump hằng ngày đều phê duyệt các kế hoạch tác chiến do quân đội trình lên. Tuy nhiên, trong ngày 25/7, ông quyết định không phê chuẩn phương án mới và yêu cầu tạm dừng không kích. Hiện chưa rõ đây chỉ là quyết định mang tính ngắn hạn hay là dấu hiệu cho thấy chiến dịch quân sự sẽ bước vào giai đoạn tạm ngừng.

Hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Nhà Trắng muốn dành thêm không gian cho các cuộc đàm phán, đồng thời đánh giá rằng các đợt không kích vừa qua đã đạt được phần lớn mục tiêu trước mắt. Dù vậy, quân đội Mỹ vẫn duy trì các phương án sẵn sàng nối lại chiến dịch nếu có chỉ đạo từ Tổng thống.

Trước đó một ngày, ông Trump khẳng định Mỹ vẫn giữ mọi lựa chọn, bao gồm tiếp tục không kích hoặc gia tăng sức ép quân sự, nhưng nhấn mạnh đạt được một thỏa thuận với Iran vẫn là phương án ưu tiên. Theo ông, hai bên đang duy trì đối thoại, song Iran vẫn chưa sẵn sàng đi đến một thỏa thuận cuối cùng.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức an ninh cấp cao của Iran tuyên bố cơ sở ngầm Kouh-e Sorkh – được cho là một trong những địa điểm hạt nhân được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của nước này – hiện “không còn thiết bị bên trong”. Theo quan chức này, nếu Mỹ tấn công địa điểm trên thì cũng sẽ không đạt được mục tiêu quân sự như kỳ vọng.

Ông Trump tạm hoãn không kích, Iran tuyên bố cuộc tấn công sẽ thất bại. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin Iran cho rằng cơ sở này có hệ thống phòng thủ kiên cố và việc tấn công một địa điểm đã được làm trống chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, không tạo ra hiệu quả thực tế. Tehran cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu bị tấn công, song nhấn mạnh các biện pháp phản ứng sẽ không chỉ giới hạn ở hành động quân sự quy mô lớn.

Theo CCTV, chỉ vài giờ trước khi Mỹ quyết định tạm dừng không kích, một phái đoàn Oman đã đến Tehran để thảo luận về các cơ chế khôi phục hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz. Các nguồn tin khu vực cho biết các cuộc đàm phán đã đạt tiến triển và có thể mở đường cho một thỏa thuận trong thời gian tới.

Ở một diễn biến khác, căng thẳng Biển Đỏ leo thang khi Ảrập Xêút không kích cơ sở của nhóm Houthi tại Yemen để đáp trả cuộc tấn công tàu thuyền trước đó. Giới quan sát nhận định động thái này không chỉ mở thêm mặt trận mới mà còn đe dọa làm tê liệt tuyến vận tải biển quan trọng Bab el-Mandeb.

Lê Hà.

Nguồn: CCTV, Reuters