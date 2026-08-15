Anh chỉ trích phát ngôn gây sốc của của Thủ tướng Israel Netanyahu

Chính phủ Anh vừa lên tiếng phản đối và gọi những phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, sau khi ông gọi nước Anh bằng cụm từ “cộng hòa Hồi giáo” trong một cuộc phỏng vấn truyền thông.

Trong một cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Isarel Benjamin Netanyahu nói rằng Anh có thể được coi là nước cộng hòa Hồi giáo đầu tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, điều này đã gây ra sự phẫn nộ từ chính phủ Anh. Ảnh: EPA.

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast của đài phát thanh quân đội Israel hôm 13/8, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đưa ra những nhận xét mang tính chỉ trích đối với lập trường ngoại giao của Anh.

Đề cập đến việc gia đình cố Thủ tướng Winston Churchill từng công khai ủng hộ Israel trong cuộc chiến tranh năm 1967, ông Netanyahu hoài nghi liệu tinh thần đó có còn tồn tại ở London hay không. Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Israel đưa ra bình luận: "Có người từng nói rằng nước cộng hòa Hồi giáo đầu tiên sở hữu vũ khí hạt nhân là nước 'Cộng hòa Hồi giáo Anh'... Chúng tôi đang đảm bảo rằng một kịch bản tương tự sẽ không xảy ra tại Iran."

Phát ngôn này nhanh chóng hứng chịu làn sóng chỉ trích. Người phát ngôn chính phủ Anh khẳng định bình luận trên là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và London đã lập tức làm việc, phản ánh trực tiếp vấn đề này với phía Israel. Các tổ chức thuộc Phong trào Do Thái Tiến bộ (UK) đã phản ứng phẫn nộ, gọi ngôn từ của ông Netanyahu là “nguy hiểm và vô trách nhiệm”, đồng thời nhấn mạnh nhà lãnh đạo Israel không đại diện cho quan điểm của cộng đồng người Do Thái tại Anh.

Giới chức ngoại giao Israel, bao gồm người phát ngôn David Mencer, đã tìm cách hạ nhiệt căng thẳng khi giải thích rằng ông Netanyahu chỉ đang “trích dẫn lại” phát biểu trước đây của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Phát biểu của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Israel và Anh ngày càng căng thẳng do những bất đồng liên quan đến cuộc chiến ở Gaza.

Chính phủ Anh thời gian gần đây gia tăng sức ép đối với Israel, trong đó Thủ tướng Andy Burnham tuyên bố London sẽ tiếp tục xem xét các biện pháp nhằm gây sức ép lên Chính phủ Israel, bao gồm khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân, tổ chức và hạn chế thương mại với các khu định cư Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố Anh sẽ gây áp lực mạnh mẽ hơn lên Israel về vấn đề Gaza. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Israel tiếp tục phản đối những động thái mà nước này cho là gây sức ép không phù hợp từ các đồng minh phương Tây. Phát biểu mới của ông Netanyahu vì thế có nguy cơ làm gia tăng thêm căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

Anh và Israel vốn có quan hệ đồng minh lâu năm, nhưng bất đồng giữa hai bên ngày càng sâu sắc kể từ khi xung đột Gaza bùng phát. London vừa chịu sức ép phải cân bằng giữa việc duy trì quan hệ với Israel, bảo đảm an ninh cho cộng đồng Do Thái trong nước và những lời kêu gọi gia tăng sức ép đối với Tel Aviv liên quan đến tình hình Gaza.

Nhật Lệ

Nguồn: Arab news, Aljazeera.