EU phản đối sức ép thương mại mới từ Mỹ

Liên minh châu Âu (EU) phản ứng trước sức ép thương mại mới từ Mỹ, sau khi Washington cáo buộc Brussels tạo điều kiện để hàng hóa Trung Quốc né thuế và yêu cầu EU tiếp tục nới lỏng các quy định về môi trường, quyền con người đối với doanh nghiệp.

Ủy ban châu Âu cho biết EU tiếp tục trao đổi với Mỹ về cả các vấn đề thuế quan và phi thuế quan, đồng thời đánh giá tiến trình này mang tính “xây dựng”. Ảnh: AP.

Đại sứ Mỹ tại EU, Andrew Puzder ngày 14/8 kêu gọi khối này điều chỉnh các quy định về tiêu chuẩn môi trường và quyền con người trong chuỗi cung ứng để phù hợp với thỏa thuận thương mại EU-Mỹ đạt được năm ngoái.

Trên mạng xã hội X, ông Puzder cho rằng “đã đến lúc EU thực hiện” các cam kết, đồng thời đăng kèm một tài liệu của Chính phủ Mỹ liệt kê nhiều vấn đề mà Washington cho là đáng quan ngại trong các quy định của EU. Tài liệu cảnh báo Mỹ sẽ thực hiện “bất kỳ hành động cần thiết nào” nếu không đạt được giải pháp nhằm giải quyết những điều mà Washington cho là gánh nặng bất hợp lý đối với hoạt động thương mại của Mỹ.

Đáp lại, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Arianna Podesta cho biết EU tiếp tục trao đổi với Mỹ về cả các vấn đề thuế quan và phi thuế quan, đồng thời đánh giá tiến trình này mang tính “xây dựng”. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh EU đã “rất rõ ràng và nhất quán” rằng khuôn khổ pháp lý và quyền tự chủ trong quản lý của khối không phải là những vấn đề có thể đem ra đàm phán.

Sức ép từ Mỹ được đưa ra trong bối cảnh hai bên tiếp tục bất đồng về chính sách khí hậu và thương mại. Một ngày trước đó, ông Puzder chỉ trích Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU, cho rằng đây thực chất là một hình thức thuế quan bất chấp việc được Brussels gọi là chính sách khí hậu.

Washington cũng cáo buộc EU nằm trong số các đối tác thương mại có nguy cơ trở thành điểm trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp từ Trung Quốc nhằm né tránh các mức thuế mà Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Trong báo cáo công bố ngày 14/8, Nhà Trắng xác định EU cùng Mexico, Canada và Nhật Bản nằm trong nhóm cần được chú ý về nguy cơ “chuyển tải bất hợp pháp” hàng hóa Trung Quốc qua nước thứ ba để tránh thuế. Washington cho biết sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm phát hiện các hành vi gian lận trong tương lai.

Về vấn đề này, người phát ngôn Ủy ban châu Âu cho biết, EU chia sẻ mục tiêu của Mỹ trong việc ngăn chặn gian lận hải quan. Brussels đang trao đổi với Washington để hiểu rõ hơn những tác động tiềm tàng của báo cáo đối với EU, đồng thời lưu ý rằng tài liệu của Mỹ xác định nguy cơ chuyển tải hàng hóa liên quan tới EU nằm trong các dòng chảy thương mại hợp pháp có quy mô lớn.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews.