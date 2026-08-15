Ai Cập ủng hộ giải pháp chính trị cho xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi khẳng định, nước này sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm sớm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và các biện pháp hòa bình nhằm chấm dứt giao tranh.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Presidency.eg.

Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập Mohamed El-Shenawy, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/8, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương, tình hình Trung Đông và những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống al-Sisi tái khẳng định, Ai Cập ủng hộ giải pháp chính trị cho cuộc xung đột và sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy tiến trình này trong thời gian sớm nhất.

Về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi thương mại, đồng thời tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực có tiềm năng. Tổng thống Zelensky thông báo với người đồng cấp Ai Cập về những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột và đánh giá cao vai trò của Cairo trong các nỗ lực thúc đẩy chấm dứt chiến sự.

Về tình hình Trung Đông, Tổng thống al-Sisi cho biết Ai Cập đang nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh cần giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay bằng các biện pháp hòa bình. Ai Cập thời gian qua duy trì lập trường ủng hộ giải pháp ngoại giao đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine và tham gia các nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa các bên.

Hiện trường một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga tại Kostiantynivka. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Nga cáo buộc Mỹ hỗ trợ Ukraine về quân sự và tình báo, trong khi các vụ UAV xâm nhập không phận các nước láng giềng làm gia tăng lo ngại xung đột lan rộng. Trong bối cảnh này, Ai Cập tiếp tục nhấn mạnh vai trò của đối thoại và giải pháp chính trị, đồng thời sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực quốc tế nhằm hướng tới chấm dứt xung đột và đạt được một giải pháp hòa bình bền vững.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, TNN.