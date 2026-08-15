Pakistan thúc đẩy triển khai hiệp ước quốc phòng ba bên với Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vừa có cuộc gặp với Tổng thống Asif Ali Zardari tại thủ đô Islamabad và báo cáo về hiệp ước quốc phòng mới được ký giữa Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif gặp Tổng thống Asif Ali Zardari tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Islamabad ngày 14 tháng 8 năm 2026. Ảnh: PPP/X.

Tổng thống Zardari bày tỏ kỳ vọng hiệp ước ba bên được triển khai hiệu quả, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực và củng cố an ninh của cộng đồng Hồi giáo. Ông cũng đánh giá cao những nỗ lực của Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng tư lệnh các lực lượng quốc phòng kiêm Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Thống chế Asim Munir, trong việc đưa quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ lên tầm đối tác chiến lược.

Hiệp ước quốc phòng chung được Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ ký ngày 7/8 tại thành phố Mecca của Ả Rập Xê Út, nhằm tăng cường năng lực răn đe tập thể. Theo thỏa thuận, một cuộc tấn công nhằm vào một trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba bên. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ba nước sẽ thiết lập các cơ chế chính trị và quân sự theo hiệp ước, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng Shehbaz Sharif và Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar đều khẳng định hiệp ước mang tính phòng thủ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Ông Dar cho biết thỏa thuận cũng để ngỏ khả năng kết nạp các quốc gia khác trong khu vực nếu các nước này cam kết tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của hiệp ước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký thỏa thuận quốc phòng chung ba bên tại thành phố Mecca, Ả Rập Xê Út, ngày 7/8/2026. Ảnh: Yenisafak.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 14/8 cho biết Ankara kỳ vọng Ai Cập sẽ tham gia thỏa thuận trong giai đoạn tiếp theo. Theo ông Fidan, hiện chỉ còn một số vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết. Cairo chưa đưa ra bình luận về khả năng tham gia.

Một số quốc gia như Kuwait, Bahrain và Somalia đã hoan nghênh thỏa thuận. Iran cũng đưa ra phản ứng tích cực, nhấn mạnh chủ trương thúc đẩy các cơ chế an ninh dựa trên hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

Thúy Hà

Nguồn: Dawn