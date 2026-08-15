Động đất 7,7 độ tại Indonesia, cảnh báo sóng thần tại nhiều khu vực

Một trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngoài khơi đảo Flores, Indonesia, ngày 15/8, khiến nhà chức trách phát cảnh báo sóng thần và yêu cầu người dân tại các khu vực ven biển khẩn trương sơ tán lên vùng cao.

Nhà cửa bị hư hại sau trận động đất có độ lớn 7,7 tại Ruteng, Manggarai, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia, ngày 15 tháng 8 năm 2026. Ảnh: AFP/Getty.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có tâm chấn nông, nằm ngoài khơi bờ biển phía Bắc đảo Flores, cách thành phố Ende khoảng 68 km về phía Tây Bắc. Sau đó, khu vực này tiếp tục ghi nhận nhiều dư chấn mạnh, trong đó có một trận có độ lớn 6,1.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cảnh báo sóng thần có khả năng ảnh hưởng đến các khu vực Đông Nusa Tenggara, Nam Sulawesi và Tây Nusa Tenggara, với chiều cao sóng ban đầu được dự báo từ 0,5-3 m.

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) kêu gọi người dân ở các khu vực ven biển, đặc biệt dọc bờ biển phía Bắc Flores và một số khu vực phía Nam đảo chủ động sơ tán, không chờ thêm hướng dẫn. Người dân được khuyến cáo di chuyển cách bờ biển ít nhất 2 km hoặc đến khu vực cao hơn mực nước biển tối thiểu 10 m.

Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Australia cho biết trận động đất dưới đáy biển không gây nguy cơ sóng thần đối với đất liền, các đảo hoặc vùng lãnh thổ của Australia.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh nên thường xuyên xảy ra động đất và sóng thần. Tháng 12/1992, một trận động đất có độ lớn 7,0 ngoài khơi Flores đã gây sóng thần, khiến khoảng 2.500 người thiệt mạng.

Trận động đất mới nhất xảy ra sau một loạt trận động đất mạnh tại nhiều nơi trên thế giới. Ngày 10/8, một trận động đất có độ lớn 7,4 làm rung chuyển miền Tây Colombia, gây thiệt hại trên diện rộng. Trước đó, trong tháng 6, hai trận động đất liên tiếp có độ lớn 7,2 và 7,5 tại Venezuela được cho là đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, theo số liệu của Chính phủ nước này.

Thúy Hà

Nguồn: Wion