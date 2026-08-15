Ấn Độ siết an ninh trước lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Thủ đô New Delhi tăng cường an ninh trước lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Ấn Độ, với tâm điểm là lễ thượng cờ và bài phát biểu của Thủ tướng Narendra Modi tại Pháo đài Đỏ.

An ninh được thắt chặt trên khắp New Delhi trước thềm kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập tại Pháo đài Đỏ, trong bối cảnh có các mối đe dọa đánh bom. Ảnh: X

Lễ kỷ niệm năm nay không chỉ đánh dấu chặng đường 80 năm độc lập mà còn đồng thời là kỷ niệm 150 năm ra đời của bài hát quốc dân Vande Mataram.

Thủ đô New Delhi đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 80, ngày 15/8, với các biện pháp an ninh ở mức cao xung quanh Pháo đài Đỏ và nhiều địa điểm trọng yếu. Mạng lưới an ninh đa tầng với hơn 25.000 binh sĩ và cảnh sát được triển khai khắp thủ đô New Delhi. Công tác bảo vệ được đẩy lên mức báo động cao nhất sau khi các cơ quan chức năng nhận được thư đe dọa đánh bom giả mạo từ các tổ chức cực đoan. Cảnh sát Delhi đã dán áp phích truy nã 19 phần tử khủng bố thuộc các tổ chức cực đoan như Al-Qaeda tại các khu vực công cộng để tăng cường cảnh giác.

Hơn 12.000 cảnh sát được triển khai tại các vị trí chiến lược, trong khi việc kiểm tra tại các cửa ngõ ra vào thành phố được tăng cường. Nhà chức trách cũng áp dụng nhiều lớp kiểm soát ra vào khu vực Pháo đài Đỏ, bố trí bảy bãi đỗ xe dành riêng cho khách mời và cấm mang nhiều vật dụng như máy ảnh, ô, túi xách lớn hay chai nước vào khu vực tổ chức.

Thủ tướng Narendra Modi sẽ kéo quốc kỳ và có bài phát biểu trước toàn quốc từ Pháo đài Đỏ lần thứ 13 liên tiếp, vượt kỷ lục 12 bài phát biểu của cố Thủ tướng Indira Gandhi. Tuy nhiên, ông vẫn đứng sau Thủ tướng đầu tiên Jawaharlal Nehru, người có 17 bài phát biểu liên tiếp từ năm 1947 đến năm 1963.

Thủ tướng Narendra Modi tại Pháo đài Đỏ trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập năm 2025. Ảnh: Times of India.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gửi lời chúc mừng tới người dân Ấn Độ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập, khẳng định rằng mối quan hệ song phương ngày càng bền chặt hơn bao giờ hết nhờ mối quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Narendra Modi.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 14 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết mối quan hệ hữu nghị sâu sắc giữa người dân hai nước tạo nên nền tảng của một mối quan hệ đối tác đổi mới, bền vững và hướng tới tương lai. Ông Rubio viết: “Thay mặt cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới người dân Ấn Độ nhân Ngày Độc lập.”

Nhật Lệ

Nguồn: NDTV, Wion.