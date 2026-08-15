Lầu Năm Góc thúc đẩy sản xuất tên lửa đánh chặn SM-3

Lầu Năm Góc mới đây thông báo đã ký các thỏa thuận khung với Boeing và RTX nhằm tăng sản lượng linh kiện cho các tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA và SM-3 Block IB.

Tàu khu trục USS Fitzgerald phóng tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 (SM-3) trong một cuộc diễn tập chung về phòng thủ tên lửa đạn đạo năm 2012. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Theo Lầu Năm Góc, các thỏa thuận sẽ góp phần củng cố năng lực sản xuất các tên lửa đánh chặn đất đối không phóng từ tàu chiến, những vũ khí quan trọng được tích hợp trong Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng Mỹ đã sử dụng phần lớn số tên lửa đánh chặn trong kho dự trữ, trong đó gần 80% tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã được sử dụng trong cuộc xung đột với Iran. Một báo cáo gần đây cũng cho biết khoảng một nửa số tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ đã được sử dụng.

Hãng CNN đưa tin các chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ đã cảnh báo kho dự trữ những hệ thống phòng thủ tên lửa chủ chốt của Lầu Năm Góc giảm xuống mức “nguy hiểm” sau các hoạt động liên quan đến cuộc xung đột với Iran.

Theo báo cáo, lo ngại về tình trạng cạn kiệt tên lửa đánh chặn là một trong những yếu tố tác động đến quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump trì hoãn kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran vào cuối tuần trước.

Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ thông tin này, cho rằng quyết định của Tổng thống Trump được đưa ra sau sức ép từ các quốc gia vùng Vịnh, trong đó có Ả Rập Xê Út, chứ không phải do lo ngại về lượng tên lửa đánh chặn còn lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng bác bỏ thông tin của CNN và cho rằng báo cáo này không chính xác. Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 11/8, ông Hegseth viết rằng thông tin trên “không đúng sự thật”.

Lầu Năm Góc hiện chưa công bố số liệu chính thức về lượng tên lửa đánh chặn THAAD và Patriot còn lại trong kho dự trữ của Mỹ.

Trước đó, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính Mỹ đã sử dụng khoảng 65% số tên lửa đánh chặn Patriot trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 7. CSIS cũng ước tính số tên lửa đánh chặn THAAD trong kho dự trữ của Mỹ đã giảm ít nhất 38% so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột.

Thúy Hà

Nguồn: Military Times