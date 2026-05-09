Ổ dịch virus Hanta xuất hiện thêm ca nghi nhiễm tại Tây Ban Nha và đảo Tristan da Cunha

Hai ca nghi nhiễm virus Hanta mới được ghi nhận ngày 8/5, một tại Tây Ban Nha và một trên đảo Tristan da Cunha hẻo lánh ở Nam Đại Tây Dương, trong bối cảnh các chuyên gia chạy đua khống chế ổ dịch khởi phát trên một du thuyền hạng sang.

Phát hiện các trường hợp nghi nhiễm hantavirus mới tại Tây Ban Nha và đảo Tristan da Cunha. Ảnh: Reuters.

Theo giới chức y tế Tây Ban Nha, một phụ nữ 32 tuổi tại tỉnh Alicante xuất hiện các triệu chứng phù hợp với nhiễm virus Hanta và đang được xét nghiệm. Người này từng ngồi trên chuyến bay phía sau một nữ hành khách Hà Lan đã nhiễm virus sau hành trình trên tàu MV Hondius. Nữ hành khách Hà Lan sau đó tử vong tại bệnh viện ở Nam Phi.

Trong khi đó, Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết một công dân Anh trên đảo Tristan da Cunha cũng bị nghi mắc bệnh. Người này được xác định từng là hành khách trên du thuyền treo cờ Hà Lan đã ghé hòn đảo biệt lập này hồi giữa tháng 4.

Đài truyền hình công cộng Ireland RTE dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 8/5 cho biết, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus sẽ tới đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha để phối hợp công tác sơ tán hành khách trên du thuyền MV Hondius đang liên quan tới ổ dịch virus Hanta. Theo kế hoạch, ông Tedros sẽ tham gia trung tâm chỉ huy tại Tenerife cùng các bộ trưởng y tế và nội vụ Tây Ban Nha nhằm điều phối công tác giữa các cơ quan chức năng, kiểm soát y tế và triển khai các biện pháp giám sát, ứng phó với dịch bệnh.

Một số bệnh nhân đã được sơ tán khỏi tàu du lịch MV Hondius. Ảnh: AFP.

Giới chức khu vực Canary cho biết hoạt động sơ tán phải được tiến hành trong khoảng từ ngày 10-11/5 do điều kiện thời tiết tại khu vực đang xấu đi. Người phát ngôn chính quyền Canary Alfonso Cabello cho biết thời điểm thuận lợi duy nhất để triển khai chiến dịch là từ trưa 10/5 đến trước khi điều kiện thời tiết thay đổi trong ngày 11/5.

Du thuyền MV Hondius dự kiến sẽ tới ngoài khơi Tenerife vào sáng sớm 10/5 và neo đậu ngoài biển. Hành khách sẽ được chuyển sang các tàu nhỏ để vào bờ trước khi tới sân bay thực hiện các chuyến bay hồi hương. Theo giới chức Tây Ban Nha, chiến dịch liên quan tới gần 150 hành khách và thủy thủ đoàn đến từ 23 quốc gia.

Du thuyền MV Hondius khởi hành từ Argentina hồi tháng 3 với khoảng 150 hành khách và thủy thủ đoàn, đi qua Nam Cực và nhiều khu vực khác trước khi di chuyển về phía quần đảo Canary của Tây Ban Nha. WHO xác nhận một số ca bệnh trên tàu do biến thể Andes của virus Hanta gây ra - chủng duy nhất được biết có thể lây giữa người với người thông qua tiếp xúc gần kéo dài.

Những trường hợp nhiễm virus đầu tiên được báo cáo trên tàu du lịch MV Hondius. Ảnh: AFP.

Đến nay, ổ dịch đã khiến ba người tử vong gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. Ngoài ra, bốn trường hợp khác đang được điều trị tại Hà Lan, Nam Phi và Thụy Sĩ.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ 3 đối với ổ dịch này - mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo. Nhiều quốc gia hiện tăng cường theo dõi những người từng tiếp xúc với hành khách trên tàu, trong khi Singapore và một số bang tại Mỹ đã triển khai giám sát, xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/Anadolu