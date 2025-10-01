Nước lũ tại Ngọc Lặc đã rút

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến cho nhiều nơi của xã Ngọc Lặc bị ngập sâu, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Đỉnh điểm là từ 19h tối 30/9, nước lũ dâng cao tại khu vực trung tâm xã Ngọc Lặc. Nơi sâu nhất ngập khoảng 2m. Nước dâng nhanh nên người dân không kịp di chuyển đồ đạc, gây thiệt hại lớn về tài sản. Mực nước tại hồ Cống Khê cũng dâng cao, có nguy cơ phải xả tràn.

Trong đêm, lực lượng chức năng xã Ngọc Lặc đã khẩn trương triển khai các phương tiện, thiết bị kịp thời giải cứu người dân khỏi khu vực bị ngập sâu; di chuyển tài sản của các cơ quan, đơn vị, trường học lên vị trí cao hơn; đồng thời, túc trực, theo dõi sát tình hình nước dâng tại hồ Cống Khê để sẵn sàng phương án di dân trong trường hợp khẩn cấp.

Lực lượng chức năng giải cứu người dân khu vực ngập lụt.

Đến 24h cùng ngày, nước lũ bắt đầu rút. Đến sáng nay (1/10), cơ bản các tuyến đường của xã Ngọc Lặc đã không còn tình trạng ngập. Hiện, các lực lượng chức năng của xã đang phối hợp cùng Nhân dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Thống kê sơ bộ, tính đến 8h sáng 1/10, mưa lũ đã làm thiệt hại hơn 500 nhà dân; hơn 40 ha cây trồng, hoa màu bị ảnh hưởng; khoảng 1.800 gia súc, gia cầm; nhiều tuyến đường giao thông, công trình trường học trên địa bàn xã bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng... Ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Hương Quỳnh