Cảnh sát PCCC và CNCH giải cứu 13 người bị nước lũ cô lập tại Ngọc Lặc

Vào hồi 11h15 ngày 29/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC& CNCH) nhận được tin báo từ đồng chí Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc về việc có 13 người bị mắc kẹt, cô lập do nước lũ dâng cao tại trang trại nuôi lợn ở bãi bồi sông Làng Ngòn, thuộc thôn Cao Phong, xã Ngọc Lặc.

Cảnh sát PCCC&CNCH lần lượt đưa từng người dân thôn Cao Phong lên mô tô nước di chuyển ra bên ngoài.

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị đã triển khai 1 xe bán tải chở lực lượng và phương tiện, 1 mô tô nước cùng 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, đường vào trang trại đã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn, dòng nước chảy xiết, các chiến sĩ mang theo thiết bị chuyên dụng, áo phao, thăm dò địa hình, điều khiển mô tô nước trong điều kiện tầm nhìn hạn chế để tiếp cận khu vực trang trại chăn nuôi và lần lượt đưa từng người lên mô tô nước di chuyển ra bên ngoài.

Sau gần 2 giờ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã giải cứu thành công toàn bộ 13 người bị cô lập ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người.

Sau gần 2 giờ căng mình trong mưa lũ, với tinh thần khẩn trương, quyết đoán và dũng cảm, lực lượng CNCH đã giải cứu thành công toàn bộ 13 người bị cô lập ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người.

Trước đó, vào lúc 4h30, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, nhận được tin báo xảy ra sự cố sập đổ nhà dân tại xã Hoằng Phú. Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Hoằng Phú triển khai phương án ứng cứu.

Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với lực lượng địa phương ứng cứu sự cố.

Tại hiện trường, căn nhà bị đổ sập, 4 người trong gia đình đang bị mắc kẹt. Chỉ trong thời gian ngắn, các cán bộ, chiến sĩ đã giải cứu thành công ông Lê Văn Lương (sinh năm 1974) cùng 3 cháu nhỏ, đưa đến khu vực an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt tại thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang để ứng cứu vụ nhà đổ sập theo tin báo.

Đưa người dân bị mắc kẹt ra ngoài.

Tại hiện trường, căn nhà bị đổ đè lên người, khiến ông Đăng Minh Tiến (50 tuổi) bị thương, không thể di chuyển ra ngoài. Trong khi đó, 2 người khác trong gia đình bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ đã tiến hành cắt bỏ vật cản, mở đường, nhanh chóng đưa cả 3 người ra ngoài. Đồng thời đưa người bị thương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Trước đó, khoảng 7h10, tại tổ dân phố Vạn Xuân Thành, phường Đào Duy Từ, Cảnh sát PCCC&CNCH đã dùng xuồng vượt qua dòng nước xiết, giải cứu thành công một người dân bị lũ cô lập tại khu nuôi tôm vào nơi an toàn. Nạn nhân là ông Đỗ Xuân Hưởng (sinh năm 1969).

Tại khu vực Sầm Sơn, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã triển khai phương án giải cứu thành công ông Nguyễn Hữu Vàng (sinh năm 1972) cùng vợ bị lũ cô lập tại khu chăn nuôi gia cầm.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động cao nhất lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng ứng phó trong các tình huống, sự cố thiên tai do bão số 10 gây ra.

Khi có vụ việc cần CNCH, người dân nhanh chóng liên hệ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa qua đầu số 114 để được hỗ trợ kịp thời.

Đỗ Đức