Nông dân Việt Nam sở hữu Nhà máy xay xát lúa gạo 40 tỷ

Bắt đầu từ việc thu mua vài tạ thóc, rồi từng bước nâng lên vài tấn để cung cấp cho các kho lớn hoặc xay xát lấy phụ phẩm phục vụ chăn nuôi hộ gia đình, ông Lê Văn Thẩn, thôn Vĩ Thôn, xã Thiệu Hóa đã từng bước hình thành ý tưởng khởi nghiệp. Với sự kiên trì và quyết tâm, ông đầu tư xây dựng nhà xưởng, mở rộng quy mô thu mua, sơ chế lúa gạo cho người dân địa phương, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động tại chỗ.

Ông Lê Văn Thẩn là một trong 63 nông dân tiêu biểu toàn quốc được bình chọn nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025”. Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình, ông cho biết: “Năm 2007, nhận thấy thời cơ thuận lợi, tôi mở rộng kinh doanh ra các tỉnh phía Bắc và miền Trung, đầu tư thêm máy móc phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản lúa gạo; tuyển thêm lao động và trang bị xe vận tải để chủ động trong cung ứng hàng hóa. Nhờ chú trọng tái đầu tư bài bản, công việc thuận lợi và từng bước phát triển. Đến năm 2015, tôi tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhà xưởng, mở rộng quy mô thu mua và sơ chế lúa gạo cho bà con địa phương. Trong suốt quá trình phát triển, tôi luôn quan tâm đến người lao động - những cộng sự gắn bó đã cùng tôi gây dựng sự nghiệp này.”

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường và xu hướng ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp, ông Thẩn đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông chia sẻ: Trước đây, việc phơi lúa phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết, cần ít nhất ba ngày nắng to. Thời gian phơi dài khiến một phần dưỡng chất trong hạt gạo bị mất đi, ảnh hưởng đến độ đậm đà và hương vị tự nhiên. Để khắc phục, ông đã đầu tư dây chuyền sấy khô tự động công suất 100 tấn/ca. Hệ thống hiện đại này cho phép sấy lúa ở nhiệt độ thích hợp, giữ nguyên các dưỡng chất tự nhiên, tạo ra sản phẩm gạo đạt chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

Nhằm tạo ra sản phẩm gạo sạch, chất lượng, gia đình ông Lê Văn Thẩn đã phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi, với tổng diện tích canh tác hơn 30 ha, và đang có kế hoạch mở rộng ra nhiều địa phương khác.

Cơ sở của ông Thẩn tạo việc làm cho 30 lao động thường xuyên, với mức thu nhập ổn định bình quân 8 - 11 triệu đồng/lao động/tháng và 25-30 lao động thời vụ, với mức thu nhập từ 200.000đ đến 300.000đ/người/ngày.

Hiện tại, cơ sở của gia đình ông Thẩn có 3 dây chuyền xay xát, nghiền hiện đại được đầu tư hơn 40 tỷ đồng với công suất từ 30.000 – 35.000 tấn gạo thành phẩm mỗi năm.

Ông Lê Văn Thẩn là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của địa phương và tỉnh Thanh Hóa, với mô hình chế biến lúa gạo mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tiêu thụ hàng nghìn tấn lúa cho nông dân trong và ngoài tỉnh. Với việc được vinh danh là một trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc - minh chứng sống động cho tinh thần vượt khó, đổi mới tư duy và phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Hoàng Lan