Nỗ lực của người thợ điện xứ Thanh trong nắng nóng cao điểm

Trong những ngày này, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục ghi nhận nền nhiệt cao. Dưới cái nắng nóng gay gắt, những công nhân ngành Điện vẫn bám trụ hiện trường để kiểm tra, bảo dưỡng, khắc phục sự cố và duy trì cấp điện liên tục, ổn định trên địa bàn.

Nắng nóng gay gắt, dẫn đến tình trạng tiêu thụ điện tăng cao, có lúc quá tải cục bộ. Đây cũng là thời điểm mà công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa vất vả nhất. Các anh phải thường xuyên đi kiểm tra, theo dõi và bảo trì hệ thống lưới điện.

Với đặc thù công việc phải làm ngoài trời trong điều kiện thời tiết nắng nóng, những người công nhân ngành Điện “oằn mình dưới trời lửa” thực hiện nhiệm vụ luân chuyển máy biến áp, thay dây, cân đảo pha...

Hàng ngày, hàng giờ, những công nhân ngành Điện Thanh Hóa với khuôn mặt rám nắng, làn da đen xạm trong bộ quần áo màu cam vẫn luôn nỗ lực cao nhất, tăng cường quân số, ứng trực 24/24h để đảm bảo cung ứng điện phục vụ khách hàng.

Những cột điện cao hàng chục mét, hệ thống dây dẫn dày đặc cùng hơi nóng hầm hập từ mặt đường và thiết bị khiến cường độ lao động càng thêm khắc nghiệt.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt lấm lem, ướt đẫm cả chiếc áo cam của những người thợ điện là biểu tượng cho sự cống hiến thầm lặng.

Làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt, anh Nguyễn Trọng Hùng, công nhân Điện lực Cẩm Thủy – Công ty Điện lực Thanh Hóa chia sẻ: Làm việc dưới thời tiết nắng nóng, trực tiếp ngoài trời đòi hỏi phải có sức khỏe thật tốt, ý chí kiên cường mới hoàn thành được công việc. Anh em chúng tôi thường xuyên nhắc nhở, động viên nhau, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn, hoàn thành nhanh nhất phần việc được giao, đảm bảo an toàn, cung cấp điện liên tục cho sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là trong các đợt cao điểm nắng nóng.

Anh em công nhân Điện lực Cẩm Thủy – Công ty Điện lực Thanh Hóa tranh thủ uống nước rồi lại nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Vất vả là vậy nhưng các anh công nhân ngành Điện vẫn yêu nghề và gắn bó với nghề bởi đây là công việc mang lại niềm vui cho mọi nhà.

Trước những khó khăn, vất vả của anh em công nhân ngành Điện trực tiếp làm việc tại hiện trường, Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa thường xuyên thăm hỏi, động viên; đặc biệt quan tâm và tập trung công tác chăm sóc sức khoẻ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động bằng nhiều hình thức như: trang bị bảo hộ chống nắng, tăng cường nước bù ion, đồ ăn, tổ chức đoàn thăm động viên anh em ngoài hiện trường...

Với sự quan tâm thiết thực, kịp thời của Ban lãnh đạo, công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa đã động viên, khích lệ công nhân ngành Điện vượt qua những khó khăn, vất vả trong những ngày nắng nóng. Điều này cũng khiến các anh yên tâm làm việc, cống hiến tốt hơn cùng hướng tới mục tiêu chung là giữ cho dòng điện luôn thông suốt, an toàn và ổn định.

Nguyễn Lương