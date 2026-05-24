Phấn đấu hằng năm có 10% cơ quan công sở và hộ gia đình lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà

Đây là một trong những mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 22/5/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà.

Theo kế hoạch, tỉnh Thanh Hóa hướng đến mục tiêu triển khai đồng bộ các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện và phát triển điện mặt trời mái nhà; góp phần giảm áp lực cung ứng điện, bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, bền vững trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh năm 2026; trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, 5, 6, 7), thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ. Phấn đấu giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống trên địa bàn tỉnh dưới 3,5%. Giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), ít nhất 50 MW trong năm 2026.

Phấn đấu hằng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ hoặc tổng công suất phát triển hằng năm đạt 20% công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà được phân bổ trong Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đến năm 2030 của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện kế hoạch phải bám sát Chỉ thị số 10/CT-TTg, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Xác định rõ mục tiêu tiết kiệm điện, chỉ tiêu giảm phụ tải đỉnh và mục tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà; phân bổ chỉ tiêu cụ thể đến từng sở, ngành, địa phương cấp xã và các nhóm khách hàng sử dụng điện. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà phải bảo đảm an toàn điện, an toàn công trình, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, tuân thủ quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật có liên quan.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)