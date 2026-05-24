Rà soát các dự án đầu tư sử dụng đất dịch vụ thương mại chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích.

Ảnh minh hoạ.

Hoàn thành kiểm tra, xử lý trước ngày 10/8/2026

Đối tượng xử lý là các doanh nghiệp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án có sử dụng đất vào mục đích dịch vụ, thương mại có dấu hiệu không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất, sử dụng đất sai mục đích.

Các nội dung thực hiện gồm: Rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ vi phạm sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, đánh giá tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích dịch vụ, thương mại trên địa bàn tỉnh.

Đối với các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai và các dự án chậm tiến độ nhưng có khả năng khắc phục thì yêu cầu doanh nghiệp tập trung nguồn lực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, yêu cầu chủ đầu tư các dự án chậm triển khai ký cam kết tiến độ hoàn thành dự án.

Đối với các dự án vi phạm quy định của pháp luật không có khả năng khắc phục; dự án chậm tiến độ kéo dài, chủ đầu tư không có năng lực hoặc cố tình chây ỳ, cần xem xét xử lý, thu hồi theo quy định.

Thời gian hoàn thành kiểm tra, xử lý trước ngày 10/8/2026.

158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 158 dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích dịch vụ thương mại đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích.

Bên cạnh đó, còn có 105 dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích dịch vụ thương mại đang xử lý theo Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 10/3/2026 của UBND tỉnh.

Việc triển khai kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án tồn đọng, kéo dài; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các dự án dịch vụ thương mại chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn diện các dự án có sử dụng đất vào mục đích dịch vụ, thương mại trên địa bàn tỉnh đã được giao đất, cho thuê đất; làm rõ tình trạng pháp lý, tiến độ thực hiện; khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đối với từng dự án; yêu cầu chủ đầu tư các dự án chậm triển khai ký cam kết tiến độ hoàn thành dự án.

Kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm quy định của pháp luật, chậm tiến độ kéo dài, chủ đầu tư không có năng lực hoặc cố tình chây ỳ, không triển khai đầu tư, không để tồn đọng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Xem toàn văn kế hoạch và danh sách các dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích tại đây.

