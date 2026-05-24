Bên trong nền tảng số vừa đưa Việt Nam lên bục WSA 2025

Tài khoản minh bạch bốn chữ số, sao kê thời gian thực, trợ lý AI là những cấu phần công nghệ đứng sau giải pháp thiện nguyện được vinh danh quốc tế.

Đại diện nền tảng giới thiệu các cấu phần công nghệ của Nền tảng Thiện nguyện tại WSA.

Nền tảng Thiện nguyện vừa được World Summit Awards 2025 vinh danh không phải là một ứng dụng đơn lẻ. Đằng sau tên gọi quen thuộc là một hệ thống nhiều cấu phần được thiết kế cho một mục tiêu tương đối rõ: đưa hoạt động nhân đạo lên môi trường số theo cách minh bạch hơn, thuận tiện hơn và có thể giám sát được. Đây cũng là lý do nền tảng được xếp vào hạng mục Quản trị công và Sự tham gia của Công dân.

Nền tảng Thiện nguyện là giải pháp số do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) xây dựng, phát triển và vận hành. Trung tâm của nền tảng là tài khoản thanh toán minh bạch 4 chữ số, được MB cung cấp miễn phí cho các tổ chức và cá nhân vận động đóng góp. Điểm khác biệt nằm ở chỗ toàn bộ giao dịch phát sinh qua tài khoản này được tự động cập nhật, sao kê và công khai theo thời gian thực, giúp người đóng góp có thể theo dõi dòng tiền mà không phải chờ báo cáo thủ công.

Xung quanh tài khoản minh bạch là các cấu phần số liên thông như ứng dụng Thiện Nguyện, website thiennguyen.app, Mini App tích hợp trong ứng dụng MBBank, Bản đồ Thiện Nguyện và Trợ lý AI. Các công cụ này hỗ trợ tạo chiến dịch, tiếp nhận đóng góp, theo dõi tiến độ, lập báo cáo thu chi và kết nối cộng đồng. Với người vận động, nền tảng giúp giảm gánh nặng kỹ thuật trong quản lý chiến dịch. Với người đóng góp, nền tảng tạo thêm kênh để kiểm tra thông tin và theo dõi hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Theo tư liệu truyền thông, nền tảng vận hành theo nguyên tắc minh bạch, trung lập và không vì mục tiêu lợi nhuận. MB không thu phí sử dụng nền tảng, đồng thời không trực tiếp đứng ra vận động, tiếp nhận hoặc phân phối nguồn đóng góp của cộng đồng. Thiết kế này giúp vai trò của đơn vị phát triển được đặt ở vị trí cung cấp hạ tầng công nghệ, còn quyết định vận động và phân bổ nguồn lực thuộc về các tổ chức, cá nhân thực hiện chiến dịch.

Nếu nhìn từ phía người dùng, nền tảng giúp thao tác đóng góp trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, nếu nhìn từ phía quản trị chiến dịch, giá trị quan trọng nằm ở khả năng ghi nhận dữ liệu, tự động hóa báo cáo và tạo cơ chế kiểm tra mở. Một chiến dịch có thể có hàng nghìn hoặc hàng triệu lượt quan tâm; nếu toàn bộ quá trình thu chi chỉ dựa vào bảng tính thủ công, việc giải trình sẽ rất khó theo kịp tốc độ đóng góp của cộng đồng.

Tài khoản thanh toán minh bạch 4 chữ số là điểm nối giữa năng lực ngân hàng số và nhu cầu xã hội. Thay vì thiết kế một công cụ tài chính mới hoàn toàn, MB tái sử dụng các năng lực sẵn có của hạ tầng thanh toán, sao kê và xác thực giao dịch, rồi đặt chúng vào bối cảnh thiện nguyện. Kết quả là một sản phẩm tài chính được dùng cho mục đích xã hội: hỗ trợ vận động nguồn lực nhưng vẫn giữ được khả năng kiểm chứng công khai.

Theo bộ tiêu chí của WSA, giải pháp chiến thắng được đánh giá trên cả khía cạnh kỹ thuật lẫn tác động xã hội. Điều này có nghĩa là một nền tảng không chỉ cần vận hành ổn định, có thiết kế và tính năng phù hợp, mà còn phải chứng minh được khả năng tạo ra giá trị cho cộng đồng. Với Nền tảng Thiện nguyện, giá trị đó thể hiện ở việc chuyển một vấn đề niềm tin thành một bài toán dữ liệu có thể theo dõi.

Nhiều chiến dịch trên nền tảng được thiết kế gắn với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc cũng như các chương trình quốc gia về an sinh, môi trường, hỗ trợ người yếu thế và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này cho thấy nền tảng không chỉ phục vụ các hoạt động đóng góp đơn lẻ, mà còn hướng tới việc tổ chức nguồn lực xã hội theo cách có hệ thống, minh bạch và có thể đo lường hơn.

Hướng phát triển tiếp theo của nền tảng là trở thành mạng xã hội thiện nguyện đầu tiên tại Việt Nam, bổ sung các công cụ đăng tải, chia sẻ và tạo sự kiện để tăng khả năng kết nối cộng đồng. Nếu được triển khai đúng hướng, nền tảng không chỉ là nơi tiếp nhận đóng góp, mà có thể trở thành hạ tầng thông tin cho các hoạt động nhân đạo trong kỷ nguyên số.

Quang Trung