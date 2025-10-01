Những suất cơm đong đầy yêu thương gửi đến bà con vùng lũ

Đến sáng ngày 1/10, nhiều thôn trên địa bàn xã Nông Cống vẫn đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề từ mưa lũ gây ra bởi hoàn lưu bão số 10. Nước rút chậm, nhiều khu dân cư vẫn bị cô lập, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Trước tình hình đó, suốt nhiều ngày qua, rất nhiều cơ sở kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn và các khu vực lân cận đã chung tay nấu hàng trăm suất ăn miễn phí, tiếp tế lương thực, thực phẩm, thể hiện nghĩa tình và tinh thần tương thân tương ái với đồng bào vùng lũ.

Từ ngày 30/9, khu phố Cầu Quan với sự tham gia của hơn 100 hộ dân đã bắt đầu “đỏ lửa” nấu hơn 500 suất cơm miễn phí cho người dân vùng lũ.

Ngay từ sáng sớm, các thành viên mỗi người một việc, tất bật rửa rau, nấu cơm, chuẩn bị những phần thức ăn nóng hổi, đảm bảo dinh dưỡng gửi đến bà con vùng bị cô lập do mưa lũ.

Các gia đình tranh thủ đi chợ sớm để mua thực phẩm...

... và cùng nhau sơ chế thực phẩm

Những suất cơm nóng hổi, được chuẩn bị chu đáo đã nhanh chóng được trao tận tay bà con vùng lũ, như một nghĩa cử ấm áp sẻ chia trong lúc hoạn nạn.

Yến Phương