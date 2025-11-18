Những cáo buộc hình sự đầu tiên trong vụ bê bối chống lũ lụt tại Philippines

Ngày 18/11, các công tố viên Philippines đã chính thức đệ trình các cáo buộc hình sự đầu tiên trong vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn liên quan đến các dự án kiểm soát lũ lụt “ma,” đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đưa ra thêm nhiều bản cáo trạng khác trong thời gian tới.

Cụ thể, Văn phòng Thanh tra vừa công bố các cáo buộc đối với cựu nghị sỹ Elizaldy Co, một số quan chức phụ trách các công trình công cộng và thành viên của một công ty xây dựng có liên quan đến một tuyến đê phòng hộ kém chất lượng ở tỉnh Oriental Mindoro. Những người này bị cáo buộc làm giả tài liệu, lạm dụng công quỹ và vi phạm luật chống tham nhũng.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn của Văn phòng Thanh tra Mico Clavano cho biết cơ quan này đang xử lý vụ án đầu tiên do một ủy ban độc lập đệ trình và nhiều vụ án khác đang trong giai đoạn điều tra sơ bộ.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Giáo hội Iglesia ni Cristo (INC) chấm dứt các cuộc biểu tình ở thủ đô Manila vốn có hàng trăm nghìn người tham dự để phản đối những hành vi sai trái trong các dự án "cơ sở hạ tầng ma."

Những dự án này được cho là đã gây thiệt hại hàng tỷ USD tiền thuế của người dân và châm ngòi cho làn sóng tức giận trong dân chúng kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos lần đầu đề cập đến vấn đề này trong bài phát biểu hồi tháng 7 vừa qua sau nhiều tuần lũ lụt gây chết người.

Hàng loạt chủ các công ty xây dựng, quan chức chính phủ và nhà lập pháp Philippines bị cáo buộc bòn rút công quỹ khiến các công trình có chất lượng kém.

Ngày 17/11, hai thành viên nội các trong chính quyền của Tổng thống Marcos là Thư ký điều hành Lucas Bersamin và Giám đốc Ngân sách Amenah Pangandaman đã từ chức sau khi bị cáo buộc có liên quan tới gian lận kiểm soát lũ lụt.

Ngoài ra, Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez - em họ của Tổng thống Marcos - cũng từ chức hồi tháng 9 sau khi vướng cáo buộc có dính líu đến các dự án “ma”./.

Theo TTXVN