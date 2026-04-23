Nhu cầu điện mặt trời bùng nổ tại châu Âu

Nhu cầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái trên khắp châu Âu đã tăng vọt kể từ khi xung đột Iran bùng phát, khi các hộ gia đình tìm cách tự bảo vệ trước chi phí điện năng leo thang do cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu nghiêm trọng chưa từng có.

Nhu cầu lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà ở châu Âu tăng mạnh kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang. Ảnh: Linkedin.

Theo các doanh nghiệp và hiệp hội ngành, đơn hàng hệ thống điện mặt trời tại Đức, Anh và Hà Lan đã tăng đột biến, thậm chí gấp đôi hoặc hơn đối với một số nhà cung cấp. Xu hướng này đánh dấu sự phục hồi rõ rệt của thị trường sau khi nhu cầu từng chững lại trong năm 2025 do các chương trình hỗ trợ bị cắt giảm.

Các doanh nghiệp lớn trong ngành ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng. Nhà phân phối thiết bị điện mặt trời tư nhân Solarhandel24 của Đức cho biết doanh thu tăng gấp nhiều lần và đang mở rộng nhân sự để đáp ứng nhu cầu, trong khi Công ty năng lượng Enpal cũng ghi nhận đơn hàng tăng mạnh nhờ nhu cầu lắp đặt điện mặt trời tại hộ gia đình. Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các hệ thống trọn gói, kết hợp tấm pin, pin lưu trữ và trạm sạc xe điện, giúp tối ưu hóa việc sử dụng điện tự sản xuất.

Người dân Anh có thể tiết kiệm hàng trăm bảng tiền điện mỗi năm nhờ tự sản xuất điện năng. Ảnh: Getty.

Không chỉ các nhà lắp đặt, thị trường tài chính cũng phản ứng tích cực. Cổ phiếu của SMA Solar đã tăng khoảng 50% kể từ khi xung đột nổ ra, phản ánh kỳ vọng vào sự phục hồi của ngành. Các chuyên gia nhận định, làn sóng chuyển dịch sang năng lượng tái tạo không chỉ mang tính ngắn hạn.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với thách thức. Các nhà sản xuất từ Trung Quốc nơi cung cấp tới khoảng 90% tấm pin mặt trời toàn cầu, cho rằng nhu cầu tăng chưa đủ để giải quyết tình trạng dư thừa công suất sản xuất. Dù vậy, giới phân tích cho rằng các cú sốc địa chính trị đã và đang thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng tại châu Âu, khi vấn đề an ninh năng lượng ngày càng trở thành ưu tiên chiến lược của khu vực.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters