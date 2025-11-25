Khuyến mãi cuối năm kích cầu tiêu dùng

Thời điểm cuối năm luôn đánh dấu giai đoạn sôi động nhất của thị trường bán lẻ, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh cho các hoạt động chuẩn bị tết và quà biếu tặng. Tại Thanh Hóa, từ đầu tháng 11, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa và hệ thống chợ đã đồng loạt tung ra các chương trình giảm giá quy mô lớn, góp phần kích cầu tiêu dùng và tạo không khí nhộn nhịp trên toàn thị trường nội địa.

Cửa hàng thời trang Yody (đường Trần Phú, phường Hạc Thành) triển khai nhiều chương trình khuyến mãi từ nay đến cuối năm.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Công Thương Thanh Hóa, doanh thu bán lẻ những tháng cuối năm thường tăng từ 12 - 18% so với trung bình các tháng trước, trong đó nhóm thực phẩm, bánh kẹo, đồ gia dụng và điện tử chiếm tỷ trọng lớn.

Trong hệ thống bán lẻ hiện đại, siêu thị GO! Thanh Hóa là một trong những đơn vị khởi động chương trình khuyến mãi sớm nhất. Từ tuần đầu tháng 11, siêu thị triển khai chương trình “Cuối năm giảm sâu” với mức ưu đãi từ 15 - 50% cho hơn 3.000 mặt hàng thiết yếu. Giám đốc siêu thị, bà Nguyễn Thị Dung cho biết: "Lượng khách đến mua sắm tăng khoảng 20% so với tháng trước, đặc biệt vào các ngày cuối tuần. Nhóm hàng bánh kẹo tết, nước giải khát, dầu ăn, đồ gia dụng nhỏ và đồ chăm sóc cá nhân đang tiêu thụ nhanh hơn, nhiều mặt hàng phải bổ sung liên tục trong ngày. Siêu thị cũng tăng cường hình thức khuyến mãi theo combo, như “Mua 3 tính tiền 2”, “Giá tốt khi mua kèm” giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và kích thích nhu cầu mua sắm số lượng lớn".

Các siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh như chuỗi WinMart, Co.op Mart cũng ghi nhận sức mua tăng rõ rệt. WinMart Thanh Hóa triển khai chương trình “Tết sớm tiết kiệm” với các mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến và đồ dùng gia đình giảm từ 10 - 40%. Theo đơn vị, cuối năm là giai đoạn người tiêu dùng quan tâm nhiều nhất đến giá trị thực của sản phẩm, nên các chương trình giảm giá trực tiếp vào giá bán được ưa chuộng hơn so với hình thức bốc thăm trúng thưởng. Một số gian hàng trong trung tâm thương mại còn tổ chức chương trình “mua kèm ưu đãi”, tặng quà hóa đơn hoặc phiếu mua hàng cho những đơn hàng có giá trị cao, giúp tăng lưu lượng khách và kéo dài thời gian mua sắm tại điểm bán.

Tại hệ thống chợ truyền thống, sức mua cũng tăng mạnh khi người dân có thói quen tích trữ hàng hóa sớm để tránh biến động giá vào sát tết. Tại chợ Vườn Hoa, chợ Tây Thành, chợ Nam Thành..., nhiều tiểu thương đã chủ động giảm giá các mặt hàng như đồ nhựa gia dụng, hàng may mặc, tất - khăn, đồ trang trí tết, với mức giảm từ 10 - 20% so với thường ngày. Một số tiểu thương còn áp dụng chính sách “giảm giá theo lốc” khi khách mua từ 3 - 5 sản phẩm cùng loại. Điều này giúp tăng doanh số đáng kể, nhất là với nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và đồ dùng gia đình giá rẻ.

Người dân mua sắm hàng hóa tại siêu thị Go! Thanh Hóa.

Chủ cửa hàng tạp hóa Chính Hường tại xã Hoằng Hóa, cho biết: "Lượng hàng nhập tăng khoảng 30% so với tháng trước, chủ yếu là bánh kẹo, đồ uống, nước mắm, mì gói, dầu ăn và các giỏ quà tết giá từ 150.000 - 400.000 đồng. Năm nay, khách hàng có xu hướng chọn các combo quà tặng do cửa hàng tự đóng gói, giá mềm nhưng đủ đầy, thay vì mua giỏ quà từ các thương hiệu lớn. Nhờ vậy, nhiều cửa hàng chủ động thiết kế combo tiết kiệm để thu hút thêm khách, vừa tăng doanh số, vừa xoay vòng hàng nhanh hơn. Các chương trình tặng kèm khăn lau bếp, móc treo đồ, thẻ giảm giá lần sau... cũng được nhiều cửa hàng áp dụng".

Một điểm tích cực là tỷ lệ hàng Việt tham gia chương trình khuyến mãi tại các siêu thị và cửa hàng tạp hóa năm nay tiếp tục tăng. Theo ghi nhận tại GO!, WinMart và các hệ thống cửa hàng lớn, hàng Việt chiếm từ 80 - 90% tổng số mặt hàng khuyến mãi, trải dài từ thực phẩm, đồ uống, gia dụng, may mặc đến mỹ phẩm phổ thông. Điều này cho thấy doanh nghiệp trong nước đã chú trọng hơn tới việc giữ giá ổn định, nâng cao chất lượng và phối hợp chặt chẽ với nhà bán lẻ để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng với mức giá hợp lý trong giai đoạn nhu cầu tăng cao.

Bên cạnh các chương trình giảm giá trực tiếp, nhiều siêu thị còn đẩy mạnh trải nghiệm mua sắm thông qua việc mở khu thử nếm, giới thiệu sản phẩm mới, mời khách dùng thử bánh kẹo tết, đồ uống hoặc hàng nông sản sạch. Hình thức này không chỉ gia tăng tương tác với người tiêu dùng mà còn nâng giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp và tạo không khí mua sắm rộn ràng hơn. Các điểm bán còn chú trọng trang trí không gian mua sắm theo chủ đề cuối năm, tạo cảm giác “Tết đến sớm” để kích thích tâm lý chi tiêu của khách.

Sở Công Thương Thanh Hóa cũng hỗ trợ tổ chức chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia năm 2025 rộng khắp, tạo điều kiện để các siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tham gia mạnh mẽ hơn. Công tác kiểm tra niêm yết giá, chất lượng hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và chống gian lận thương mại được đẩy mạnh nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường mua sắm an toàn trong giai đoạn nhu cầu tăng cao.

Nhìn tổng thể, các chương trình ưu đãi cuối năm đang tạo nên không khí sôi động cho thị trường Thanh Hóa. Từ siêu thị hiện đại đến cửa hàng tạp hóa, từ chợ truyền thống đến trung tâm thương mại, sự linh hoạt trong cách kích cầu đã giúp hàng hóa lưu thông mạnh hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Với sự chuẩn bị của các điểm bán và sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý, mùa mua sắm cuối năm 2025 được kỳ vọng tiếp tục là động lực quan trọng để thị trường nội địa phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động thương mại của Thanh Hóa trong năm mới.

Bài và ảnh: Chi Phạm