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Nhóm gây ra vụ đánh bom tại Damascus được xác định có liên hệ với IS

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10/7, giới chức an ninh Syria xác nhận kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm thực hiện vụ đánh bom xảy ra tại thủ đô Damascus hôm 7/7 có liên hệ với tổ chức khủng bố tự xưng “Nhà nước Hồi giáo” (IS).

Nhóm gây ra vụ đánh bom tại Damascus được xác định có liên hệ với IS

Ngày 10/7, giới chức an ninh Syria xác nhận kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm thực hiện vụ đánh bom xảy ra tại thủ đô Damascus hôm 7/7 có liên hệ với tổ chức khủng bố tự xưng “Nhà nước Hồi giáo” (IS).

Nhóm gây ra vụ đánh bom tại Damascus được xác định có liên hệ với IS

Vụ đánh bom tại Damascus được xác định có liên hệ với IS. Ảnh: Reuters.

Theo người đứng đầu cơ quan an ninh tỉnh Damascus, các bằng chứng thu thập được đến nay cho thấy nhóm đứng sau vụ tấn công thuộc mạng lưới của IS. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến và các đối tượng liên quan.

Trước đó, tối 9/7, Bộ trưởng Nội vụ của chính quyền chuyển tiếp Syria Anas Khattab thông tin trên mạng xã hội rằng toàn bộ các đối tượng bị cáo buộc lên kế hoạch và thực hiện vụ đánh bom đã bị bắt giữ. Bộ Nội vụ Syria sau đó ra tuyên bố, xác nhận lực lượng an ninh đã đồng loạt đột kích nhiều địa điểm tại Damascus, bắt giữ tất cả các nghi phạm liên quan đến vụ tấn công. Ông nêu rõ, sau khi hoàn tất điều tra, chính quyền sẽ công bố danh tính các nghi phạm, vai trò của từng đối tượng cũng như các mối liên hệ và mạng lưới liên quan.

Vụ nổ xảy ra sáng 7/7 gần trụ sở Bộ Du lịch ở trung tâm thủ đô Damascus, với hai vụ nổ liên tiếp khiến ít nhất một người thiệt mạng và 36 người bị thương.

Nhóm gây ra vụ đánh bom tại Damascus được xác định có liên hệ với IS

Thời điểm xảy ra đánh bom, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm Syria. Ảnh: Royanews.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm Syria. Khu vực xảy ra vụ nổ nằm gần khách sạn nơi nhà lãnh đạo Pháp lưu trú. Theo thông báo của Phủ Tổng thống Pháp, ông Macron đã rời khách sạn trước khi các vụ nổ xảy ra và không bị ảnh hưởng.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau vụ việc, Tổng thống Macron khẳng định không để các vụ tấn công làm lung lay quyết tâm của Pháp trong việc ủng hộ Syria. Ông Macron là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của một nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thăm Syria kể từ khi chính quyền ông Bashar al-Assad sụp đổ vào năm 2024. Hiện chưa có tổ chức nào chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Giới chức Syria cho hay các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xác định toàn bộ mạng lưới liên quan và làm rõ động cơ của vụ đánh bom.

Lê Hà.

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Từ khóa:

#Syria #Vụ đánh bom #Nhà nước hồi giáo #Tổ chức khủng bố #An ninh #Chính quyền #Tổng thống pháp

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