Liên quân Syria- Mỹ truy quét IS ở sa mạc Syria

Ngày 14/12, Các lực lượng an ninh Syria, phối hợp với liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, đã phát động một chiến dịch an ninh quy mô lớn nhằm truy quét tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS, còn gọi là Daesh) trên khắp sa mạc Syria.

Liên minh Syria-Mỹ truy lùng IS tại sa mạc Syria. Ảnh : The New York Times

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhằm vào binh lính Mỹ tại khu vực Palmyra.Vụ tấn công khiến hai binh sĩ Mỹ và một phiên dịch viên dân sự thiệt mạng tại một căn cứ ở miền trung Syria. Washington và Damascus đều xác nhận đây là một vụ tấn công khủng bố do một phần tử IS thực hiện. Kẻ tấn công đã bị tiêu diệt ngay sau đó.

Các nguồn tin khu vực đều xác nhận chiến dịch chống IS đang diễn ra mạnh mẽ tại các khu vực sa mạc Homs. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell xác nhận các binh sĩ Mỹ đang thực hiện một “hoạt động tương tác với lãnh đạo chủ chốt” trong khuôn khổ sứ mệnh chống khủng bố khi vụ việc xảy ra.

Một quan chức Bộ Nội vụ Syria giấu tên tiết lộ với hãng tin AFP rằng “chiến dịch an ninh” đang được tiến hành trên diện rộng, tập trung vào việc theo dõi các phần tử IS ẩn náu.

Ba nghi phạm đã bị bắt giữ vì tình nghi liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, thông tin ban đầu từ giới chức Syria gây chú ý khi người phát ngôn Bộ Nội vụ Noureddine al-Baba cho biết thủ phạm là một thành viên của lực lượng an ninh địa phương, người lẽ ra sẽ bị sa thải trong ngày hôm đó vì có “tư tưởng Hồi giáo cực đoan”.

Một quan chức an ninh khác tiết lộ thêm 11 thành viên lực lượng an ninh đã bị bắt để thẩm vấn. Điều tra ban đầu cho thấy, tay súng này đã phục vụ trong lực lượng an ninh hơn 10 tháng trước khi được chuyển đến Palmyra, một thành phố cổ từng bị IS chiếm đóng.

Bộ Ngoại giao Syria và Tổng thống Ahmed al-Sharaa đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và bày tỏ tình đoàn kết với gia đình các nạn nhân, lên án vụ tấn công là một thách thức mới trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tổng thống Donald Trump nói chuyện với các phóng viên về hành động trả đũa khi ông rời khỏi bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, thứ Bảy, ngày 13 tháng 12 năm 2025, tại Washington, trên đường đến Baltimore để tham dự trận đấu bóng bầu dục giữa Quân đội và Hải quân. Ảnh: AP

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ có “hành động trả đũa rất nghiêm trọng” sau vụ tấn công.

Đại sứ Mỹ tại Syria Tom Barrack khẳng định vụ việc chỉ càng củng cố chiến lược của Mỹ nhằm hỗ trợ các đối tác Syria đủ năng lực “truy lùng mạng lưới IS, từ chối nơi ẩn náu an toàn cho chúng và ngăn chặn sự trỗi dậy của chúng”.

Vụ tấn công này là sự cố gây chết người đầu tiên được báo cáo kể từ khi lực lượng Hồi giáo lật đổ chính quyền lâu năm của Bashar al-Assad vào tháng 12 năm ngoái và nối lại quan hệ với Mỹ. Syria đã chính thức gia nhập liên minh toàn cầu chống IS do Mỹ dẫn đầu vào tháng trước.

Nhật Lệ

Nguồn: Newstalkzb, AZ news