Mỹ dội bom căn cứ IS tại Syria

Quân đội Mỹ đã chính thức phát động chiến dịch không kích quy mô lớn vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria. Đây là đòn đáp trả trực tiếp sau vụ tấn công ngày 13/12 gần Palmyra khiến hai binh sĩ Mỹ và một thông dịch viên dân sự thiệt mạng.

Mỹ ném bom các mục tiêu của ISIS ở Syria để trả đũa vụ tấn công binh sỹ Mỹ ở Palmyra. Ảnh: Fox news

Trong thông báo đưa ra hôm thứ Sáu (19/12), Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công “rất nghiêm trọng” để trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của “những người yêu nước Mỹ dũng cảm”.

Ông Trump tuyên bố:“Chúng ta đang tấn công mạnh mẽ vào các căn cứ của IS tại Syria”

Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth xác nhận quân đội đã bắt đầu triển khai Chiến dịch Hawkeye Strike, sử dụng máy bay chiến đấu (bao gồm tiêm kích F-16) và trực thăng tấn công để phá hủy hạ tầng và các kho vũ khí của IS. Ông Hegseth nhấn mạnh đây là một hành động trừng phạt thay vì bắt đầu một cuộc chiến mới.

Ông Hegseth nói: “Đây không phải là khởi đầu của một cuộc chiến - đây là lời tuyên bố về sự trả thù. Nếu các người nhắm vào người Mỹ, Mỹ sẽ săn lùng và tiêu diệt các người một cách không khoan nhượng.”

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth xác nhận quân đội đã bắt đầu triển khai Chiến dịch Hawkeye Strike để phá hủy hạ tầng và các kho vũ khí của IS Ảnh: Fox news

Về phía Syria, Bộ Ngoại giao Syria ngày 20/12 cho biết, Damascus tái khẳng định cam kết chống lại chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi Mỹ cùng liên quân quốc tế hỗ trợ nỗ lực này mà không gây hại cho dân thường.

Phía Mỹ cũng cho biết chính phủ mới của Syria đã được thông báo và ủng hộ các cuộc không kích trả đũa nhắm vào IS.

Vụ việc bắt nguồn từ một cuộc phục kích ngày 13/12 nhắm vào đội tuần tra chung giữa lực lượng Mỹ và quân đội chính phủ Syria gần khu vực Palmyra. Một tay súng đơn độc (được cho là thuộc IS) đã nổ súng gây thương vong lớn trước khi bị tiêu diệt tại chỗ.

Hiện tại, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) đang thực hiện đánh giá thiệt hại sau vụ việc. Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố số lượng thương vong cụ thể phía IS hoặc số lượng mục tiêu đã bị phá hủy hoàn toàn.

Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria vẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi quốc tế. Tuy nhiên, hành động quân sự mới nhất này cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng vũ lực áp đảo đối với bất kỳ mối đe dọa nào nhắm vào nhân sự Hoa Kỳ tại khu vực.

Nhật Lệ

Nguồn: Tass, Fox News