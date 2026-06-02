Nhiều quốc gia tăng cường năng lực dự trữ quốc phòng ứng phó các thách thức an ninh

Trong bối cảnh các cuộc xung đột vũ trang kéo dài tại Ukraine và một số khu vực khác, nhiều quốc gia đang điều chỉnh ưu tiên quốc phòng theo hướng tăng cường năng lực dự trữ, bảo đảm khả năng duy trì nguồn cung vũ khí trong dài hạn, thay vì chỉ tập trung mở rộng kho vũ khí như trước đây.

Một thiết bị bay không người lái tác chiến FP-1 tại cơ sở sản xuất Fire Point ở Ukraine, ngày 18/8/2025. Ảnh: AP.

Tại Ukraine, các bên liên quan tiếp tục sử dụng số lượng lớn tên lửa, bom dẫn đường, thiết bị bay không người lái và đạn dược trong các hoạt động quân sự cường độ cao. Nga tiến hành các đợt tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng và mục tiêu chiến lược của Ukraine, trong khi Ukraine gia tăng các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, tại một số khu vực ở Trung Đông, nhu cầu sử dụng các hệ thống phòng không và vũ khí chính xác cao tiếp tục gia tăng, đặt ra yêu cầu đối với nhiều quốc gia trong việc bảo đảm nguồn dự trữ đạn dược và tên lửa đánh chặn.

Các chuyên gia cho rằng, chiến tranh hiện đại không chỉ phản ánh năng lực tác chiến trên chiến trường mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của năng lực sản xuất quốc phòng, chuỗi cung ứng và khả năng duy trì kho dự trữ trong thời gian dài.

Các binh sĩ Lực lượng Vũ trang Đức và hệ thống tên lửa hành trình Taurus. Ảnh: AFP.

Trước tình hình đó, nhiều quốc gia đã và đang tăng cường đầu tư cho quốc phòng. Tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Nhật Bản, Philippines, Australia, Canada và một số nước khác mở rộng hợp tác an ninh, tăng cường chia sẻ công nghệ và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Tại châu Âu, nhiều chính phủ đã điều chỉnh chính sách quốc phòng theo hướng tăng chi ngân sách sau nhiều năm cắt giảm. Nguồn lực đáng kể được phân bổ cho các chương trình phát triển tên lửa, hệ thống phòng không, đạn pháo và mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng.

Giới phân tích nhận định, khả năng bảo đảm nguồn cung vũ khí trong các cuộc xung đột kéo dài đang trở thành yếu tố có ý nghĩa quan trọng, không kém so với việc sở hữu các loại khí tài hiện đại. Vì vậy, xu hướng tăng cường dự trữ đạn dược và đầu tư cho công nghiệp quốc phòng tiếp tục được nhiều quốc gia thúc đẩy, nhằm nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức an ninh trong thời gian tới.

Thanh Hằng